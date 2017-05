16 sésames pour le grand tableau : Suivez les qualifications EN DIRECT sur Eurosport Player

Pour tous ceux qui n'ont pas accès directement au tableau final de Roland-Garros ou qui n'ont pas fait partie des heureux élus ayant bénéficié d'une invitation, les qualifications constituent un passage obligé. Une véritable jungle, avec un tableau de 18 joueurs, exactement comme celui des tournois du Grand Chelem.

Pour décrocher le premier sésame, il faut gagner trois matches. Ils seront donc 16, pas un de plus, à rejoindre les 112 joueurs déjà intégrés, à savoir les 104 mieux classés auxquels il faut ajouter les huit wild-cards.

On suivra notamment le parcours des joueurs français, à commencer par Paul-Henri Mathieu. Pour son tout dernier Roland-Garros, PHM n'a pas bénéficié de l'invitation qu'il espérait, ce qui a provoqué un petit tollé. Mathieu affrontera au premier tour le Japonais Tatsuma Ito. S'il s'impose, la route du grand tableau pourrait ensuite passer par le Coréen Duckhee Lee au dernier tour.

Au total, pas moins de 13 Tricolores vont tenter de s'extirper de ces qualifications. Ce sera le cas de deux jeunes espoirs, Corentin Moutet, qui vient de fêter ses 18 ans et a atteint le meilleur classement de sa carrière (345e), ou encore de Geoffrey Blancaneaux, 18 ans également, vainqueur l'an dernier à Roland-Garros dans le tournoi juniors.

Vous pourrez suivre ces qualifications à partir de lundi et tout au long de la semaine en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player. Une mise en bouche avant le grand tournoi qui, lui, débutera dimanche prochain et sera également à vivre sur tous nos écrans.

Regardez cet événement sur Eurosport Player