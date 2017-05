Decima, génération 90, Top 5, Serena et Roger : Les 8 stats à connaitre avant Roland-Garros

1

Garbine Muguruza est vraiment "Madame Roland-Garros". Non seulement l'Espagnole est tenante du titre à Paris, mais elle est également la seule à faire preuve ces derniers temps d'une vraie constance sur la terre battue française. Au cours des trois dernières éditions, elle a toujours atteint au moins les quarts de finale et elle est la seule à pouvoir se targuer d'une telle régularité. Maintenant, c'est un autre défi qui l'attend : conserver sa couronne. Au XXIe siècle, chez les filles, seule Justine Hénin a soulevé deux années de suite la Coupe Suzanne-Lenglen.

Vidéo - Muguruza - Williams : les temps forts de la finale 02:30

1

Le nombre de joueurs nés dans les années 90 à avoir atteint une finale de Grand Chelem. Il s'agit de Milos Raonic, l'an dernier, à Wimbledon, où le Canadien s'était incliné en trois manches contre Andy Murray. A titre de comparaison, il y a dix ans, avant Roland-Garros 2007, pas moins de dix joueurs nés dans les années 80 avaient déjà rallié au moins une finale majeure : Federer, Nadal, Safin, Hewitt, Ferrero, Coria, Baghdatis, Gonzalez, Nalbandian et Roddick. A eux dix, ils totalisaient... 33 finales avant Roland-Garros 2007, contre une seule finale, donc, celle de Raonic, pour les joueurs nés dans les années 1990... Dominic Thiem, David Goffin ou Alexander Zverev vont tenter de filer un coup de main au Canadien pour augmenter ce total maigrichon.

Alexander ZverevGetty Images

2

Si Novak Djokovic parvient à conserver le titre acquis l'année dernière, il effectuera un pas important dans l'histoire du tennis moderne. Avec six Open d'Australie, deux Roland-Garros, trois Wimbledon et deux US Open, le Serbe deviendrait tout simplement le premier joueur dans l'ère Open à remporter au moins deux fois chacune des quatre levées majeures du circuit. Personne n'a accompli cela, pas même Rod Laver, pourtant auteur du Grand Chelem en 1969, Roger Federer (un seul Roland-Garros à son actif) ou Rafael Nadal (un seul Open d'Australie).

Vidéo - Le Top 10 de Nadal et Djokovic à Roland-Garros 04:16

5

Andy Murray, 30 ans. Novak Djokovic, 30 ans. Stan Wawrinka, 32 ans. Rafael Nadal, 31 ans. Roger Federer, 35 ans. Pour la première fois depuis la création du classement ATP en 1973, l'intégralité du Top 5 mondial a atteint ou dépassé, parfois allègrement, le cap de la trentaine. Deux évènements ont rendu possible ce phénomène. D'abord le retour au premier plan de Federer et Nadal qui, rappelons-le, ont débuté la saison bien loin de ces standards. L'Espagnol était 9e avant l'Open d'Australie, le Suisse 17e. Puis il y a eu, coup sur coup, les anniversaires de Murray et Djokovic, nés à une semaine d'intervalle, les 15 et 22 mai 1987.

Ce duo ayant à son tour fêté ses 30 bougies, tout le Top 5 se retrouve dans cette zone. C'est en quelque sorte la concrétisation ultime du vieillissement observé ces dernières années au sommet de la hiérarchie. Le paradoxe, c'est que ce Top 5 en mode papy survient à l'heure où le renouvellement n'a jamais été aussi proche. Alexander Zverev, dans le même temps, est en effet devenu le plus jeune membre du Top 10 depuis près de neuf ans. Et à la Race, soit au classement 2017, l'Allemand est 4e, juste derrière Dominic Thiem, 23 ans. Rien ne dit donc que le quintet majeur en mode trentenaire tienne à long terme…

Andy Murray lors de son match du 2e tour contre Fabio Fognini à RomeGetty Images

9

C'est la décennie des grandes premières. Depuis le début des années 2010, neuf joueuses ont déjà réussi à signer leur toute première victoire dans un tournoi du Grand Chelem : Francesca Schiavone, Li Na, Petra Kvitova, Samantha Stosur, Victoria Azarenka, Marion Bartoli, Flavia Pennetta, Garbine Muguruza et Angelique Kerber.

Le record appartient aux années 1970 avec dix nouvelles championnes. Il reste encore dix majeurs pour faire mieux ou a minima égaler ce total et cela pourrait bien être le cas dès Roland-Garros, où plusieurs prétendantes n'ont pas encore connu le parfum de la victoire en Grand Chelem, qu'il s'agisse de Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina ou Kristina Mladenovic, pour ne citer qu'elles.

Kristina MladenovicGetty Images

10

Tout le monde connait évidemment cette statistique, mais comment passer à côté ? Rafael Nadal joue donc pour une 10e couronne à Roland-Garros. Un exploit qui aurait une portée colossale dans l'histoire du tennis. L'Espagnol a déjà signé deux "decimas" en ce printemps 2017, à Monte-Carlo et Barcelone. Aucun autre joueur dans l'histoire n'a remporté plus de huit fois un même tournoi. La triple decima serait à cet égard hallucinante.

Toutefois, chez les femmes, un palmarès à deux chiffres en Grand Chelem n'est pas inédit. Margaret Court s'est imposée à 11 reprises à l'Open d'Australie, entre 1960 et 1973. Hommes et femmes confondus, seule Martina Navratilova compte dans l'ère Open plus de dix titres dans un seul et même tournoi. Elle a triomphé 12 fois à Chicago et à 11 reprises sur le gazon d'Eastbourne.

Vidéo - 2005, l'année où tout a commencé à Paris pour Nadal 01:44

39

Serena Williams et Roger Federer avaient triomphé à Melbourne en janvier dernier. L'une et l'autre sont absents à Paris. L'Américaine attend son premier enfant, le Suisse a décidé de renoncer pour se focaliser et aborder avec un maximum de fraicheur la suite de la saison. Roland-Garros se retrouve donc privé du roi et de la reine d'Australie, ce qui est une première depuis... 1978, soit 39 ans.

A l'époque, l'Open d'Australie était le parent pauvre du Grand Chelem. Il se disputait fin décembre et n'attirait pas tous les ténors du circuit. Fin 1977, Evonne Goolagong s'était imposée à domicile mais l'Australienne n'était pas allée à Paris au printemps 1978. Elle n'y avait d’ailleurs plus mis les pieds depuis cinq ans. Chez les hommes, le titre était revenu à Vitas Gerulaitis mais l'Américain, fidèle à son habitude, ne joua pas non plus Roland-Garros, où il n'allait se rendre pour la première fois qu'en 1979.

Serena Williams - Open d'Australie 2017Panoramic

1997

Autre conséquence de l'absence commune de Serena Williams et Roger Federer, ce Roland-Garros 2017 sera le premier tournoi du Grand Chelem sans l'Américaine ET le Suisse depuis près de 20 ans. La dernière fois, c'était lors de l'US Open 1997. Ils n'avaient alors pas encore effectué leurs premiers pas en Grand Chelem. Depuis, lors des 77 tournois majeurs suivants, il y avait toujours eu au moins l'une des deux stars les plus titrées des 20 dernières années au rendez-vous. Ce sera donc un petit évènement de ne pas les avoir l'un et l'autre du côté de la Porte d'Auteuil cette année.