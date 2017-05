Kerber, Svitolina, Muguruza, Halep, Mladenovic... Le tableau féminin face à la glorieuse incertitude

Angelique Kerber

Être tête de série N.1 à Roland-Garros n'est pas spécialement un cadeau. Sur les 20 derniers tournois parisiens, seules deux joueuses ont soulevé le trophée Suzanne-Lenglen : Justine Henin en 2007 et Serena Williams en 2013 et 2015. Angelique Kerber va essayer d'être la troisième. L'Allemande est celle qui a repris le flambeau en haut du classement WTA. En remportant deux titres du Grand Chelem à Melbourne et New York, elle a montré l'an passé qu'elle en avait les épaules.

Mais cette saison, Kerber ne ressemble plus à la joueuse de 2016. Elle n'a remporté aucun titre et a rendu ceux remportés l'an passé en Australie et à Stuttgart. Rajoutez à cela que la terre battue n'est pas sa surface de prédilection, la quinzaine s'annonce peut-être courte pour la numéro un mondiale, qui n'a atteint qu'une seule fois les quarts de finale à Paris en 9 participations. Sa saison sur ocre se cantonne à 3 victoires en 7 matches, rien qui n'annonce un grand Roland-Garros.

Vidéo - Mouratoglou : "Kerber est l'ombre d'elle-même par rapport à la saison précédente" 01:56

Simona Halep

S'il y a une joueuse à suivre en particulier cette année à Paris, ce serait peut-être elle. Simona Halep est une ancienne finaliste de Roland-Garros en 2014 et la joueuse qui pourrait bien devenir une toute nouvelle lauréate d'un titre du Grand Chelem. Son début de saison a été compliqué en raison d'une blessure au genou. Mais depuis le tournoi de Miami, ça va beaucoup mieux pour la Roumaine.

Sur terre battue, la N.4 mondiale a joué deux finales coup sur coup à Madrid et Rome pour un titre gagné en Espagne face à Mladenovic. A côté de Angelique Kerber et Karolina Pliskova, la Roumaine pourra atteindre la première place mondiale à l'issue de la quinzaine parisienne. Mais encore faudrait-il que sa cheville, touchée pendant le tournoi de Rome, la laisse tranquille...

Vidéo - Mouratoglou : "Si Sharapova avait joué, je l’aurais donnée favorite" 01:11

Elina Svitolina

Voilà l'outsider parfaite. Elina Svitolina a marqué les esprits en réalisant un début de saison canon avec 4 titres WTA décrochés en moins de 4 mois : Tapei, Dubai, Istanbul et Rome. Personne n'a fait mieux jusqu'ici. De Brisbane à Rome, où elle a décroché son plus beau titre en carrière, l'Ukrainienne de 22 ans a battu six joueuses du Top 10, dont deux fois la numéro un mondiale Angelique Kerber sur dur et terre battue. Au point de s'installer au sommet du classement Race juste avant de poser ses valises à Paris. Il n'en fallait pas plus pour faire d'elle la joueuse à éviter du tableau féminin.

Garbine Muguruza

La tenante du titre sera-t-elle capable de tenir son rang ? L'Espagnole fait partie des rares joueuses à avoir réussi à décrocher un titre majeur dès leur première finale de Grand Chelem. Mais depuis, la 5e mondiale semble être rentrée dans le rang. Comme l'an passé, c'est sur la pointe des pieds qu'elle reviendra à Paris, avec une seule demi-finale jouée à Rome dans un Premier Mandatory, équivalent des Masters 1000. Cette année, c'est une blessure au cou qui l'a privée de jouer sa chance jusqu'au bout en Italie. C'était même son 4e abandon de la saison pour l'Espagnole, qui dégringolerait au classement en cas de contre-performance à Paris.

Kristina Mladenovic

Une autre joueuse pourrait bien tirer son épingle du jeu : Kristina Mladenovic. En forme cette saison, la Française débarquera à Paris avec l'étiquette de numéro un tricolore mais surtout celle de prétendante au titre. Un statut peut-être un peu fort mais complètement assumé par "Kiki", prête à réaliser un grand tournoi à Paris. Classée 14e mondiale, son meilleur rang atteint en carrière, la Française n'a pas été très loin d'être N.1 sur la saison à la Race après le tournoi de Madrid, où elle a signé elle aussi une première finale dans un Premier Mandatory.

Vidéo - Mladenovic "De savoir que je peux prétendre au titre, c'est exceptionnel de l'entendre" 00:55

A Roland-Garros, Mladenovic a déjà connu de grandes victoires en se payant deux anciennes vainqueurs, Na Li et Francesca Schiavone, entre 2014 et 2016. Cette année, elle a également fait tomber d'autres vainqueurs en Grand Chelem : Sharapova et Kerber à Stuttgart, Kuznetsova à Madrid, auxquelles s'ajoutent Pliskova, Halep et Wozniacki en début de saison. De sérieux atouts à l'heure de revenir à Paris. Elle n'attend plus qu'une chose : tout emporter sur son passage, comme l'avait Mary Pierce, dernière Française à s'être imposée à Paris en 2000.