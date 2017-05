Kristina Mladenovic : "Je pense que je peux être la fille à battre à Roland-Garros"

Garbine Muguruza a sans doute raison. Vendredi, la tenante du titre a estimé que, dans le tableau féminin, 10 à 15 joueuses pouvaient légitimement briguer sa succession. Serena Williams absente, Maria Sharapova pas invitée malgré son retour de suspension, Angelique Kerber numéro 1 mondiale fragilisée… Tout concourt à faire de cette édition 2017 une des plus ouvertes de l'ère moderne. Au sein de cette kyrielle de prétendantes, Kristina Mladenovic revendique sa place.

La Française, qui arrive à Paris forte de son meilleur début de saison et de son meilleur classement en carrière (14e), n'est pourtant pas d'accord avec la posture de Muguruza, qui est aussi celle de beaucoup d'observateurs. "Je ne sais pas pourquoi on répète que c'est ouvert, juge Mladenovic. Des filles qui ont des bobos il y en a toujours eu. La seule chose qui change, c'est l'absence de Serena. Quand une fille qui domine tellement n'est pas là, ça aide".

Kristina MladenovicGetty Images

" Pour gagner ce genre de tournoi, il ne faut pas espérer un bon tirage "

La numéro un tricolore n'a en tout cas pas hésité à annoncer la couleur de son côté, quitte à se rajouter un surcroit de pression sur les épaules. "Si j'arrive à jouer mon meilleur tennis, j'ai énormément de confiance et je pense que je peux être la fille à battre ", a-t-elle clamé. Aucune morgue pourtant dans ses propos. Elle mesure à quel point la tâche s'annonce rude. "C'est un Grand Chelem, le chemin est très, très, très long", soupire "Kiki".

D'autant qu'elle a vu son tableau, pas simple du tout, avec un potentiel huitième de finale face à Muguruza, justement, si les deux championnes survivent à la première semaine. "Je ne pense pas que mon tableau soit facile, loin de là. C'est même un tableau plutôt compliqué, juge-t-elle. Mais pour gagner ce genre de tournoi, il ne faut pas espérer un bon tirage. Il ne faut pas s'en occuper et essayer de gagner chaque match, c'est tout. Et dans un tel tournoi, chaque match est difficile, il ne faut pas se faire d'illusions."

Vidéo - Mladenovic : "Quand Serena n'est pas là, on a l'impression que c'est plus ouvert..." 00:56

Mary Pierce, exemple et ressemblances

Si Kristina Mladenovic affiche une certaine foi en ses moyens, c'est parce qu'elle a battu en 2017 presque toutes celles qui, aujourd'hui, rêvent comme elle de soulever la Coupe Suzanne-Lenglen. Kerber, Kuznetsova, Halep, Wozniacki, Pliskova, Venus Williams, Vinci... Un tableau de chasse qui a considérablement accru sa confiance. Le danger, maintenant, est de se laisser submerger par cette ambition, et cette attente qui pèse autour de sa personne, même si elle s'efforce de minimiser ce contexte. "Cette pression a toujours existé, tempère-t-elle. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Je ne me mets pas plus que cela la pression. Je suis vraiment lucide. Je mesure la difficulté."

Pour éviter ce potentiel piège, il y a de toute façon un très bon exemple à suivre. Celui de Mary Pierce. Finaliste en 1994 à seulement 19 ans, titrée en 2000 et à nouveau finaliste en 2005 une fois la trentaine venue, elle a montré la voie. Ça tombe bien, car Mladenovic voit certaines similitudes entre elle et son ainée. "Ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu les gens dire qu'il y avait des ressemblances : la tresse, frapper fort, l'attitude sur le terrain, le caractère. Elle aussi a touché à deux cultures différentes. C'est un sacré exemple. C’est une belle championne, c'est une belle personne." Un destin parisien similaire à Mary Pierce, c'est bien tout le mal que l'on peut souhaiter à Kristina Mladenovic.