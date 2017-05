Les 6 matches qu'on a envie de voir au 1er tour

Alexander Zverev – Fernando Verdasco

Après son fracassant couronnement au Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev compte clairement parmi les outsiders de ce Roland-Garros. Mais il va devoir gérer cette immense attente autour de lui. Jamais simple pour un joueur de 20 ans. Il n'y aura pas de tour de chauffe tranquille pour le nouveau membre du Top 10 mondial puisqu'il disputera son premier match contre un vieux routier du circuit, Fernando Verdasco.

A 33 ans, l'Espagnol n'affiche pas des résultats particulièrement probants cette saison sur terre, et Zverev l'a d'ailleurs dominé en deux sets à Madrid. Alors, pourquoi s'inquiéter pour Zverev ? Parce que Verdasco est capable sur un match de jouer beaucoup plus haut que son classement (37e), qu'il a une réputation de coupeur de têtes et aime ce genre de matches. C'est un vrai test, tennistique et mental, qui attend Sascha Zverev.

La stat : Fernando Verdasco a été sorti au 1er tour des trois derniers tournois du Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2016, Australie 2017). Mais à Roland-Garros, le gaucher espagnol n'a plus été éliminé d'entrée depuis... 2005.

Fabio Fognini – Frances Tiafoe

Un des joueurs les plus fantas(ti)ques du circuit, contre une jeune pousse prometteuse. Fabio Fognini, selon l'humeur, peut avoir du cristal dans sa raquette ou dans sa tête. Parfois les deux en même temps. Mais il est difficile de rester indifférent devant son jeu. Son possible troisième tour contre Stan Wawrinka fait saliver, mais son premier match face à Frances Tiafoe n'est pas mal non plus.

Le jeune Américain a énormément progressé ces derniers mois. Il a intégré le Top 100 pour la première fois et on l'a vu offrir une opposition plus qu'intéressante à des joueurs de la trempe de Juan Martin Del Potro à Acapulco ou Roger Federer à Miami. Et il n'est pas manchot non plus sur terre, en témoignent ses titres aux Challengers de Sarasota et d'Aix-en-Provence.

La stat : A 19 ans et quatre mois, Frances Tiafoe est le plus jeune joueur du top 100 actuellement.

Gaël Monfils – Dustin Brown

L'an dernier, Gaël Monfils avait été un des grands absents de Roland-Garros. Cette année, après une fin d'hiver médiocre et un printemps minimaliste, le Parisien est de retour mais avec un gigantesque point d'interrogation au-dessus de sa tête. Au vu du contexte, le voir atteindre la seconde semaine serait déjà remarquable. Sans présager de sa qualité, son premier tour promet en tout cas d'être spectaculaire. Face à lui, Dustin Brown, un des joueurs les plus "flashy" du circuit. Entre ces deux showmen, attendez-vous à quelques tweeners. Pas certain que tout ça soit très académique, mais ça vaudra sans doute le coup d'œil.

La stat : Comme le nombre de match gagné cette saison sur terre battue par Gaël Monfils. Il a, il est vrai, très peu joué à cause de ses soucis physiques, mais a été éliminé par deux fois au premier tour lors de ses deux seuls tournois disputés, à Munich et Madrid.

Rafael Nadal – Benoît Paire

Affronter Rafael Nadal au premier tour à Roland-Garros ? Il n'existe sans doute pas pire tirage au sort possible pour un joueur. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un, et ce sera donc Benoît Paire. Tête de série l'an dernier, l'Avignonnais s'était mis à l'abri de ce genre de mésaventure mais en retombant au-delà de la 40e place mondiale, il s'est à nouveau exposé. Une chose est sûre : s'il ne disparait pas d'entrée cette année à Paris, c'est qu'on reparlera de lui dans quelques décennies, comme de l'homme qui a sorti Nadal dès le premier tour à Paris.

Benoît Paire a probablement une chance sur cent (version optimiste) de signer pareil exploit, mais au moins n'aura-t-il rien à perdre. A lui de se faire plaisir… et de faire du mieux possible. "Ce n'est pas le genre de joueur qu'on souhaite rencontrer au premier tour, il joueur très talentueux, a confié Nadal vendredi. Il a un gros service, de très bonnes mains, un revers fantastique. C'est un adversaire dangereux." Joli compliment, mais Paire pourrait sans doute en dire au moins autant... .

La stat : C'est la troisième fois que Nadal est opposé à un joueur français pour son entrée dans le tournoi. En 2010, il avait corrigé Gianni Minna (6-2, 6-2, 6-2) puis avait battu un autre jeune Tricolore en 2015, Quentin Halys (6-3, 6-3, 6-4).

Vidéo - Sport Explainer : Le coup droit "top spin" de Rafael Nadal, cette arme absolue sur terre battue 02:40

Dominic Thiem – Bernard Tomic

Dominic Thiem contre Bernard Tomic. Deux joueurs de la même génération. 24 ans tous les deux. Mais autant l'Autrichien connait une trajectoire ascendante, au point d'être aujourd'hui un vrai candidat au titre à Roland-Garros, autant l'Australien peine à percer au top niveau mondial. L'affiche peut être intéressante sur le papier, mais pour qu'elle le soit aussi sur le terrain, il faudra que Tomic montre autre chose que ces dernières semaines.

On doute à vrai dire que Dominic Thiem puisse passer à la trappe. Il parait avoir trop de certitudes sur terre pour cela, mais Tomic est un bon client pour rentrer du bon pied dans son tournoi. Il y aura du talent en face, et le récent tombeur de Nadal à Rome sera obligé d'être sur ses gardes. C'est encore le meilleur moyen de ne pas trébucher...

La stat : En cinq tournois de préparation à Roland-Garros, Bernard Tomic n'a signé que trois petites victoires, sans battre un seul joueur du Top 60. Il a été sorti trois fois au premier tour, à Monte-Carlo, Madrid et Rome, soit les trois Masters 1000 du printemps terrien.

Lucas Pouille – Julien Benneteau

Comme on se retrouve. De façon assez improbable, Lucas Pouille et Julien Benneteau, adversaires au premier tour de Roland-Garros il y a tout juste un an, se retrouveront à nouveau au même stade de la compétition au même endroit cette année. L'an passé, le jeune Pouille avait eu un mal de chien à assumer son statut tout nouveau tout beau de tête de série.

Contre le revenant bressan, alors au-delà de la 500e place mondiale, il s'était imposé en quatre manches (6-3, 4-6, 6-4, 7-6) après en avoir bavé. Puis il avait disparu au tour suivant. Il sera intéressant de mesurer si, douze mois plus tard, Pouille est capable d'aborder plus sereinement un "évènement" tel que Roland-Garros. Ses retrouvailles avec Benneteau donneront un aperçu de ses progrès éventuels en la matière.

La stat : Avec Lucas Pouille, cette année, c'est tout ou rien. Le Français a gagné un titre et compte une finale et deux autres demies, mais il a aussi disparu déjà à cinq reprises dès le premier tour. Ce fut le cas notamment lors de ses deux derniers tournois, à Madrid et Rome.