Les favoris de Roland-Garros : Le mystère Wawrinka

Stan Wawrinka

Pays : Suisse

Date de naissance : 28 mars 1985

Classement ATP : 3e

Classsement ATP Race : 6e

Titres : 15

Stan Wawrinka à Monte-Carlo.Getty Images

Roland-Garros et lui : Mine de rien, Stan Wawrinka va disputer son 13e Roland-Garros. Longtemps confiné aux seconds rôles, il n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale sur ses huit premières tentatives. Mais depuis que sa carrière a vraiment décollé en 2013, tout a changé. A l'exception de son gros couac de 2014 (élimination au premier tour), le Vaudois a toujours répondu présent et les deux dernières éditions ont été les meilleures pour lui avec, évidemment, en point d'orgue, son sacre magistral en 2015, avec des victoires contre Roger Federer en quart et Novak Djokovic en finale. L'an passé, il a longtemps rêve au doublé avant de céder en demi-finale contre Andy Murray.

Sa saison sur terre : Très décevante jusqu'à cette semaine et le tournoi de Genève, où il s'est aligné et où il est tenant du titre. Trois petits matches gagnés en tout et pour tout sur les trois Masters 1000 pré-Roland-Garros, c'est tout de même extrêmement faiblard pour un ancien vainqueur à Paris. D'autant qu'aucune de ces défaites n'a été concédée face à un membre du Top 20. Mais Wawrinka est peut-être en train de profiter de "son" tournoi, à Genève, pour se refaire la cerise juste avant de débarquer Porte d’Auteuil. Mal embarqué contre Sam Querrey jeudi (il était mené un set et un break), il s'en est sorti et c'est une victoire qui ne peut que lui faire du bien. Si maintenant il va au bout à domicile, gare à lui à Roland…

Pourquoi il peut y croire : Parce qu'il est Stan Wawrinka. Même depuis qu'il s'est installé dans la cour des grands, Stan n'a jamais été un métronome en matière de résultats. C'est encore le cas cette saison. Après un bon début de campagne (demi-finale en Australie, finale à Indian Wells), il avait complètement disparu de la circulation pendant deux mois. Mais il reste susceptible à tout moment de retrouver son mojo. Il serait en tout cas imprudent d'écarter cette hypothèse. Comme toujours, plus il avancera dans le tournoi, plus il sera dangereux. Il a le jeu pour battre tout le monde pour peu qu'il soit dans une bonne dynamique. Y compris Nadal. Et à Roland-Garros, il reste sur deux excellentes performances. Les quelques victoires acquises à Genève peuvent suffire à le relancer.

L'ombre d'un doute : Pourquoi douter de lui ? Peut-être... parce qu'il est Stan Wawrinka. Capable du meilleur, mais aussi du pire. Quand il va loin et même parfois au bout, il connait néanmoins des frayeurs en début de semaine. Le gros danger sera là, pour lui. A Roland-Garros l'an passé, il avait frôlé la catastrophe dès le premier tour contre Lukas Rosol. Idem cette année à Melbourne face à Martin Klizan. Et lors de son titre à l'US Open en 2016, il avait dû sauver une balle de match en 16es de finale face à Daniel Evans. Le diesel vaudois devra se montrer très vigilant s'il veut éviter que son Roland-Garros ressemble au reste de sa saison sur terre.

3 stats à avoir en tête

2. Stan Wawrinka a perdu ses deux dernières finales sur le circuit, à Saint-Pétersbourg en octobre 2016 face à Alexander Zverev, et à Indian Wells cette année contre Roger Federer. Il avait pourtant remporté les… 11 précédentes. Avant cela, son dernier échec en finale remontait à l'été 2013, à Rosmalen, devant Nicolas Mahut.

5. S'il ne gagne pas à Genève cette semaine, ce sera la première année depuis 2012 que le Suisse arrive à Roland-Garros sans avoir remporté un seul tournoi. En 2013, il s'était imposé à Estoril au mois de mai. En 2014 et 2016, il avait remporté trois tournois, et deux en 2015.

18. Le nombre de matches gagnés en 2017 par Stan Wawrinka à la date du 25 mai. Parmi les 10 premiers du classement à la Race, c'est le total de victoires le plus faible. Le Vaudois doit pour l'heure sa 6e place au ranking 2017 à deux tournois, l'Open d'Australie (finale) et Indian Wells (finale). Mais son inconstance est criante.