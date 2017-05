Maxime Hamou, second Français qualifié pour le grand tableau

Maxime Hamou a obtenu sa place dans le grand tableau de Roland-Garros grâce à son succès contre l'Equatorien Roberto Quiroz, 202e joueur mondial, en deux sets (7-5, 6-0) lors du 3e et dernier tour des qualifications vendredi.

Hamou, 21 ans et 282e, est le second Français à s'être extrait des qualifications après Paul-Henri Mathieu, qui s'est imposé un peu plus tôt contre l'Américain Denis Kudla (6-3, 6-4).