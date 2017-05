Murray : "Plus je vais me frustrer, moins je vais m'en sortir"

Andy, vous avez été souffrant cette semaine. Comment vous sentez-vous à l'heure de débuter cette quinzaine à Roland-Garros ?

A.M. : J'ai été indisposé pendant quelques jours. Ça arrive à de nombreux joueurs à cette période de l'année à cause de ce que nous faisons. Nous sommes dans les vestiaires avec beaucoup de joueurs, beaucoup de sueur, beaucoup de microbes, donc ce sont des choses qui arrivent. Je me suis entraîné quelques jours à Londres. Il pleuvait et il faisait très froid et j'ai voulu m'entraîner dur quand même. C'est peut-être là que j'ai attrapé quelque chose. Mais maintenant ça va, je me suis entraîné aujourd'hui et je me sens bien.

Vous vous sentez donc prêt ?

A.M. : Oui, je serai prêt, pas de souci.

Ce petit coup de moins bien vient s'ajouter à une longue série de problèmes physiques que vous avez eus cette année. Est-ce juste le fait du hasard, de la malchance ?

A.M. : Je n'en ai aucune idée honnêtement. C'est frustrant, évidemment parce que c'est la troisième fois de l'année que je dois m'arrêter pour au moins quelques jours. Là, je suis même resté au lit. Mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Je pense plutôt que j'ai été très chanceux ces dernières années...

Après votre élimination à Rome, vous aviez confié que ce qui vous posait le plus de soucis sur terre, c'était votre difficulté à bien bouger. Où en êtes-vous après ces derniers jours d'entraînement?

A.M. : C'est la compétition qui me permettra de répondre à votre question. L'intensité en match est différente de ce qu'elle peut être à l'entraînement.

Après un second semestre 2016 où tout vous a réussi, comment vivez-vous cette saison 2017 plus délicate ?

A.M. : Les derniers mois n'ont pas été bons, clairement. Je n'ai pas bien joué, j'ai eu des petits soucis aussi. C'est simple : je dois accepter le fait que je suis dans le dur et essayer de trouver un moyen de passer à travers ça.

Etes-vous confiant quant à votre capacité à surmonter ça à court terme?

A.M. : Je vais surmonter ça, oui, j'en suis même certain. Mais quand, ça, je ne le sais pas. D'ici quelques jours, ce serait bien ! Si ce n'est pas à Roland-Garros, peut-être que ce sera pour la saison sur gazon. De toute façon, la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler. Essayer de comprendre ce qui ne marche pas, ou moins bien, et continuer à travailler sur mon jeu.

Mentalement, est-ce compliqué à gérer ?

A.M. : C'est frustrant, bien sûr mais d'une certaine manière, j'apprécie aussi ce type de périodes, parce qu'elles font partie du jeu et ce sont elles qui permettent d'apprécier encore plus les bons moments. Je crois que si "j'apprécie" la période actuelle, ça m'aidera à m'en sortir plus rapidement. Plus je vais me frustrer, moins je vais m'en sortir.

Vous avez parfois abordé des tournois du Grand Chelem avec la pancarte, comme on dit. Là, vous êtes peut-être moins attendu. Finalement, n'est-ce pas plus simple à gérer ?

A.M. : Je peux essayer de voir ça positivement, oui. Mais au fond, une fois que vous êtes sur le court, ce que les autres peuvent dire ou penser de vous, que ce soit en bien ou en mal, n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est comment vous gérez les choses quand vous êtes sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, quand vous êtes dans une bonne dynamique, vous gérez mieux les choses, justement parce que vous avez davantage de confiance. Si vous êtes moins bien, dans les moments compliqués et tendus d'un match, c'est plus dur de prendre la bonne décision. Mais encore une fois, ça va revenir.

N'y a-t-il pas eu un problème de motivation également après l'accession à la première place mondiale et votre formidable campagne 2016 ?

A.M. : ce genre de choses arrive dans le sport de haut niveau. J'avais ressenti ça après avoir gagné mon premier Grand Chelem et mon premier Wimbledon. J'étais un peu perdu après. Quand vous accomplissez quelque chose d'aussi grand, dont vous avez rêvé pendant des années, c'est assez naturel de connaitre des difficultés après pendant quelques mois. Je crois que Novak a ressenti ça aussi.

Ce cap-là, vous l'avez passé ?

A.M. : Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de temps entre l'Open d'Australie et Roland-Garros. Mais sincèrement, je suis très motivé aujourd'hui, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je me suis entraîné aussi bien que j'ai pu ces derniers temps. Si je n'étais pas motivé, je ne serais pas allé m'entraîner mardi alors que j'étais malade. Je serais resté dans mon lit.

Ivan Lendl est de retour auprès de vous. Est-ce que le fait de ne pas l'avoir eu à vos côtés depuis l'Open d'Australie peut expliquer en partie vos difficultés ?

A.M. : La seule raison pour laquelle vous me parlez de ça, c'est parce que j'ai eu des difficultés. Mais l'année dernière, entre Wimbledon et le Masters, il n'était pas là non plus, j'ai dû le voir deux semaines en tout et pour tout et ça marchait très bien. Donc je ne crois pas que ce soit la raison. Vous savez, je suis très content de l'équipe que j'ai autour de moi quand Ivan n'est pas là. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui arrive avec un regard un peu frais, ça permet d'avoir une autre perspective. Il sait aussi, en tant qu'ancien grand champion, ce que ça implique de passer par ce genre de moments délicats. Il peut m'aider, c'est certain.