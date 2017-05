Murray, un patron sur la pointe des pieds

Andy Murray

Pays : Grande-Bretagne

Date de naissance : 15 mai 1987

Classement ATP : 1er

Classement ATP Race : 13e

Titres : 45

Roland-Garros et lui : Même si la terre battue est sa surface la plus "faible", Andy Murray est d'une remarquable constance à Roland-Garros. Deux fois quart de finaliste, trois fois demi-finaliste, il a encore franchi un cap l'an dernier en atteignant pour la première fois la finale, où il s'est incliné en quatre sets face à Novak Djokovic. Depuis 2008, il a figuré en seconde semaine à chacune de ses participations.

Sa saison sur terre : Sa plus mauvaise depuis des années. Quatre matches gagnés en quatre tournois et en dehors de sa demi-finale à Barcelone, que des disparitions précoces. L'ampleur de ses deux dernières défaites, à Madrid contre Borna Coric puis à Rome face à Fabio Fognini, en disent long sur l'état de forme du numéro un mondial. Sa drôle de défaite à Monte-Carlo contre Albert Ramos-Vinolas, alors qu'il menait 4-0 dans le troisième set, semble lui avoir fait mal. Il arrive à Paris avec un minimum de repères.

Pourquoi il peut y croire : A Melbourne, au mois de janvier, Andy Murray avait étrenné son statut de numéro un mondial dans un tournoi du Grand Chelem. A Wimbledon, parce qu'il sera tenant du titre et à domicile, la pression sera encore énorme. Roland-Garros, pour lui, s'apparente presque à une parenthèse de tranquillité. Ses récents déboires, sur terre et ailleurs mais surtout sur terre, lui offrent un vrai répit. Ici, tout le monde ne parle que de Nadal et de la decima. Pour peu qu'il parvienne à monter en puissance au fil des tours, cette quinzaine parisienne pourrait devenir très intéressante pour lui. D'autant que Nadal et Djokovic sont réunis loin de lui, dans l'autre moitié du tableau.

L'ombre d'un doute : Plus qu'une ombre, quand même. Sur ce qu'il a montré, et pas montré, depuis le début de l'année et plus encore sur ce printemps, Murray n'a pas une tête de vainqueur potentiel de Roland-Garros. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus fragilisé que contre les ténors, mais aussi contre les autres, comme l'ont montré les derniers Masters 1000. Il l'a confirmé vendredi lors du "Media day", son grand souci, c'est qu'il bouge mal sur le court. Il doit absolument retrouver de la fluidité dans ce domaine, sinon, il n'aura aucune chance de survivre durablement dans ce tournoi.

Andy Murray au bord de la crise de nerfsGetty Images

3 stats à avoir en tête

57. Le classement moyen des bourreaux d'Andy Murray en 2017. Et encore, sur ses sept défaites de la saison, deux ont été concédées contre Novak Djokovic (N.2) et Dominic Thiem (N.9), ce qui fait baisser cette moyenne. L'Ecossais a notamment été battu à Indian Wells par Vasek Pospisil, alors pointé au 129e rang mondial.

88. Un regard distrait pourrait laisser penser que tout va bien pour Andy Murray. Après tout, le Britannique est toujours numéro un mondial, place qu'il occupe sans discontinuer depuis plus de six mois. Sauf qu'il est clairement en sursis. Sur ses 10370 points au classement ATP, Murray doit encore en remettre en jeu 9150 d'ici la fin de saison, soit 88,3% de son total. A titre de comparaison, Federer n'a plus que 19,6% de ses points datant de 2016 sur son total actuel et Nadal 8,4% !

2008. Murray a été éliminé en huitièmes de finale à Melbourne. S'il ne franchit pas non plus ce cap à Roland-Garros, ce sera la première fois depuis le premier semestre 2008 qu'il est absent deux fois de suite des quarts de finale en Grand Chelem. A 20 ans, il avait alors été sorti au premier tour en Australie puis au troisième à Roland-Garros.