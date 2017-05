Pas de 19e Roland-Garros pour Razzano, éliminée lors des qualifications

L'ex-16e joueuse mondiale (meilleur classement en 2009), tombée au 276e rang et âgée de 34 ans, avait participé aux 18 précédentes éditions des Internationaux de France, avec pour meilleur résultat d'avoir atteint les huitièmes de finale en 2009. Sa plus belle performance reste sa victoire contre l'Américaine Serena Williams dès le premier tour en 2012 sur le court central, moins de deux semaines après avoir appris la mort de son compagnon et coach.

Cette année, la Gardoise n'avait pas caché sa déception de ne pas avoir obtenu d'invitation (wild-card) de la part de la Fédération française de tennis (FFT) qui a choisi des joueuses plus jeunes. "Je sais que ce n'est pas un dû la WC tableau final en simple à Roland... Mais cela se mérite. Et je pense que je la mérite plus que certaines jeunes qui l'ont eue cette année au regard de ma carrière", a-t-elle expliqué sur sa page Facebook.

La FFT a attribué ses six wild-cards du tableau féminin à des joueuses âgées de 18 à 26 ans et classées, au moment de la sélection, de la 202e à la 267e places mondiales. Il s'agit de Fiona Ferro, Myrtille Georges, Amandine Hesse, Alizé Lim, Chloé Paquet et Tessah Andrianjafitrimo.

Chez les messieurs, les choix de la FFT ont été critiqués par Paul-Henri Mathieu, qui espérait une wild-card pour jouer son dernier Roland-Garros. Mais l'ancien 12e joueur mondial (119e aujourd'hui), âgé de 35 ans, n'en a pas obtenue et s'est rabattu sur l'épreuve des qualifications. Il doit affronter l'Américain Denis Kudla (171e) lors du dernier tour des qualifications, pas avant 13h00 sur le court N.6.