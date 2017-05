Suivez le tirage au sort de Roland-Garros en direct video vendredi à 12h

Qui pourra bien succéder à Novak Djokovic et Garbine Muguruza ? La question trouvera une réponse les samedi 10 et dimanche 11 juin prochains, à l'occasion des finales dames et hommes. En attendant, les amateurs des Internationaux de France connaîtront le tableau complet chez ces derniers (ainsi qu'en double) dès ce vendredi 26 mai 2017, à partir de 12h.

Vous pourrez suivre sur Eurosport.fr, en direct vidéo et en intégralité, le tirage au sort de ce Roland-Garros cru 2017. On surveillera plus particulièrement ce que le sort réserve à Rafael Nadal, en quête d'un dixième titre Porte d'Auteuil. La capacité de Djokovic et Muguruza à conserver leur titre ou encore les performances des Français seront par ailleurs certainement liées à ce que leur réserve ce tirage. Pour rappel, la compétition débutera dimanche 28 mai et s'achèvera le dimanche 11 juin.