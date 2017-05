Tirage au sort : Vers une demi-finale Nadal-Djokovic ?

Dans sa quête de la decima, Rafael Nadal sait maintenant ce qui pourrait l'attendre au cours des deux prochaines semaines. A longue échéance, le Majorquin a théoriquement rendez-vous en demi-finales avec Novak Djokovic, pour ce qui constituerait un 7e affrontement à Roland-Garros entre les deux hommes. Mais d'ici là, évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer. Reste que le quart de tableau du grand favori du tournoi, opposé à Benoît Paire pour son entame, apparait relativement clément, avec comme principales têtes de série dans sa zone un Milos Raonic, un Grigor Dimitrov ou un Jack Sock.

Pour Novak Djokovic, tellement plus fragile qu'il y a un an, le chemin pourrait s'avérer plus chaotique. Le Serbe devra affronter dès le premier tour le spécialiste Marcel Granollers. Mais c'est surtout la deuxième semaine qui risque d'être compliquée pour le tenant du titre. Djokovic a toutes les chances de croiser Lucas Pouille ou Albert Ramos-Vinolas, finaliste à Monte-Carlo, en huitième de finale. Puis, en quarts, le vainqueur d'un possible choc entre Dominic Thiem et David Goffin l'attendrait alors. Il faudra donc du très bon Djokovic s'il veut rallier le dernier carré pour la septième année consécutive.

Dominic Thiem Getty Images

Wawrinka avec les Français

Globalement, le bas du tableau semble le plus relevé. Outre Nadal et Djokovic, on y retrouve la plupart des animateurs de la saison terrienne et/ou de sacrés outsiders, tels que Thiem, Goffin ou Ramos-Vinolas, mais aussi Pablo Carreno-Busta. A l'inverse, la partie haute apparait plus ouverte, avec deux ténors, Andy Murray et Stan Wawrinka, qui ont peu montré au cours de ce printemps, voire avant.

Murray, confronté à Andrey Kuznetsov au premier tour, pourrait devoir enchainer Juan Martin Del Potro en 16es de finale, si l'Argentin répond présent physiquement, puis Tomas Berdych en huitièmes. En quarts, Alexander Zverev ou Kei Nishikori seraient ses adversaires les plus probables. Mais le jeune Allemand a un tableau coton, avec Fernando Verdasco au premier tour et potentiellement Pablo Cuevas au troisième !

Enfin, le deuxième quart de tableau aura pour favori le vainqueur de l'édition 2015, Stan Wawrinka. Ce n'est pas tant l'autre grosse tête de série de cette zone, le Croate Marin Cilic, qui semble menaçante pour lui, que le reste de la troupe. On songe à l'Italien Fabio Fognini, toujours capable de tout et que Wawrinka devrait croiser au troisième tour. En huitièmes de finale, un Français est une hypothèse crédible puisque Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet, les deux derniers ayant rendez-vous en 16es de finale, figurent tous dans ces eaux-là.

Les duels théoriques entre têtes de série (dans l'ordre du tableau)

1. Andy Murray (GB) - 29. Juan Martin Del Potro (Arg)

13. Tomas Berdych (Rtc) - 21. John Isner (EU)

9. Alexander Zverev (All) - 22. Pablo Cuevas (Uru)

8. Kei Nishikori (Jap) - 27. Sam Querrey (EU)

3. Stan Wawrinka (Sui) - 28. Fabio Fognini (Ita)

15. Gaël Monfils (Fra) - 24. Richard Gasquet (Fra)

12. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) - 18. Nick Kyrgios (Aus)

7. Marin Cilic (Cro) - 30. David Ferrer (Esp)

5. Milos Raonic (Can) - 26. Gilles Müller (Lux)

11. Grigor Dimitrov (Bul) - 20. Pablo Carreno Busta (Esp)

14. Jack Sock (EU) - 19. Roberto Bautista Agut (Esp)

4. Rafael Nadal (Esp) - 31. Gilles Simon (Fra)

6. Dominic Thiem (Aut) - 25. Steve Johnson (EU)

10. David Goffin (Bel) - 23. Ivo Karlovic (Cro)

16. Lucas Pouille (Fra) - 19. Albert Ramos-Vinolas (Esp)

2. Novak Djokovic (Ser) - 32. Mischa Zverev (All)