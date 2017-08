Serena Williams prévoit un retour dès l'Open d'Australie et aura "un nouveau pouvoir"

Renforcée par le "nouveau pouvoir" que lui procure sa grossesse, Serena Williams, l'ex N.1 mondiale américaine, promet un retour "incroyable" à l'Open d'Australie en janvier, "trois mois après qu'elle aura mis au monde" son premier enfant. Dans une longue interview au magazine Vogue, la joueuse de 35 ans, victorieuse de l'Open d'Australie 2017 alors qu'elle était juste enceinte, a dévoilé son "plan incroyable" pour Melbourne : "Je veux juste tout donner. Ce sera, disons, trois mois après que j'aurai mis au monde (mon enfant)", a-t-elle déclaré, en assurant avoir gardé un oeil attentif sur le tennis féminin durant sa grossesse.

" Pas de meilleure sensation au monde "

Et elle répète avoir toujours en ligne de mire les 24 titres en Grand Chelem de l'Australienne Margaret Court. "Evidemment, si je peux aller là-bas et revenir à la hauteur de Margaret, je ne vais pas manquer l'occasion", a insisté la joueuse : "S'il y a une chose qui est certaine, c'est que cette grossesse m'a donné un nouveau pouvoir".

Elle explique s'être posée la question d'arrêter au moment où elle aurait des enfants. Mais l'évidence d'un retour s'est imposé. "Je pensais que je voudrais me retirer une fois que j'aurai eu des enfants, mais non. Je vais revenir, c'est certain. Marcher sur un court et entendre la foule, cela peut sembler rien mais il n'y a pas de meilleure sensation au monde." Actuellement Serena Williams a gagné 23 titres en Grand Chelem, le dernier en Australie en 2017 donc, soit un de plus que l'Allemande Steffi Graff. Encore N.1 mondiale en avril, elle n'est plus que 15e, n'ayant pas disputé de tournois depuis quatre mois.