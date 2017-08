Stan Wawrinka forfait à Montréal et Cincinnati

Un Suisse de retrouvé mais un autre de perdu. Le tournoi de Montréal a appris mardi la venue de Roger Federer pour la première fois depuis 2011. Mais il devra se passer de Stan Wawrinka. Le numéro 4 mondial, pas suffisamment remis d'une blessure au genou qu'il traîne depuis Wimbledon, a annoncé son forfait pour le Masters 1000 du Canada ainsi que pour Cincinnati dans un post Facebook. L'an passé, il avait atteint les demi-finales à Toronto mais avait été sorti en 8es lors du rendez-vous américain la semaine suivante.

"Après de nombreuses hésitations et la consultation de mes docteurs et de mon équipe, j'ai malheureusement décidé de ne pas participer aux Masters du Canada et de Cincinnati," explique Wawrinka dans son communiqué. "Je suis très déçu d'avoir eu à prendre cette décision pour mes supporters et moi-même mais je dois être à 100% avant de pouvoir reprendre la compétition. (…) Mon équipe et moi faisons tout ce qu'il est possible pour que ma convalescence soit rapide."

La question en suspens est celle de son état de forme au moment de l'US Open, dont il est le tenant du titre, et qui commencera le 28 août. Il pourrait s'y présenter sans avoir joué un seul match depuis son élimination précoce à Wimbledon au début du mois de juillet (défaite au premier tour face à Daniil Medvedev). Dans le calendrier ATP, il lui reste un seul tournoi pour s'étalonner avant la dernière levée du Grand Chelem de la saison : Winston-Salem. Il lui reste moins de trois semaines pour se remettre sur pied et pouvoir défendre son titre acquis l'an passé face à Novak Djokovic dans les meilleures conditions.