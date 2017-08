Nadal et Federer, les Français, Sharapova : Les enjeux du tirage au sort

Il manquera du monde à Flushing Meadows. Notamment le gagnant et le finaliste 2016, Stan Wawrinka et Novak Djokovic. Mais l'édition 2017 n'est pas en panne d'attraits. Il y a la jeune génération qui pousse très fort. Et difficile de ne pas évoquer la perspective de revoir une finale entre Rafael Nadal et Roger Federer, quelques mois après celle de l'Open d'Australie. Ce sera l'un des principaux enjeux du tirage au sort prévu vendredi à 18h00 (heure française). Les deux rivaux n'ont pour le moment aucune garantie de ne pas être dans la même partie de tableau : l'Espagnol a retrouvé la place de numéro 1 mondial cette semaine mais le Suisse, lui, pointe toujours au troisième rang derrière Andy Murray.

Si la quatrième levée du Grand Chelem peut se conclure de la même manière que la première, il faudra un petit coup de pouce du hasard (en plus, bien sûr, d'un Nadal et d'un Federer en forme). Il n'a d'ailleurs pas manqué grand-chose pour être sûr avant cet US Open que les deux joueurs ne soient pas dans la même partie de tableau. Au classement, le Suisse est très exactement... cinq petits points derrière Murray. En cas de participation à Cincinnati, auquel il a renoncé en raison de ses problèmes au dos, il en aurait récolté au moins dix et serait aujourd'hui dauphin du Majorquin.

Roger Federer y Rafa Nadal, Miami 2017Getty Images

Tsonga dans les huit premières têtes de série

Sixième joueur mondial, Alexander Zverev étrennera de son côté un tout nouveau statut à New York puisqu'il sera, avec la cascade de forfaits, tête de série numéro 4. L'assurance de ne jouer ni Nadal, ni Federer, ni Murray avant les demies. Une belle manière de passer un cap dans un tournoi majeur pour l'Allemand qui n'a encore jamais passé le cap des 8es en Grand Chelem.

Grigor Dimitrov sera lui tête de série numéro 7 après son premier succès en Masters 1000 la semaine passée. Les choses pourraient se gâter un peu plus vite pour Nick Kyrgios, tête de série numéro 14 et récent finaliste - face au Bulgare - à Cincinnati. Il peut tomber dès les 8es face à un Nadal ou un Federer. Quel que soit leur stade, ce genre d'affiche potentielle sera scrutée avec attention lors du tirage. Elles seront, si elles ont lieu, le théâtre d'un joli choc de générations que beaucoup attendent étant donné la forme actuelle de l'Allemand, du Bulgare et de l'Australien.

Côté français, le forfait de Milos Raonic a changé beaucoup de choses. Notamment pour Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille. Le premier est devenu tête de série numéro 8, le second, numéro 16. Une petite place gagnée seulement mais l'avantage est non négligeable dans l'hypothèse où ils vont loin. Le Manceau s'évite ainsi une très grosse pointure jusqu'en quarts. Le destin pourrait réserver un sacré clin d'œil à Pouille puisque le tirage au sort peut potentiellement lui réserver des retrouvailles avec Rafael Nadal en 8e... stade de son exploit l'année passée.

Sharapova, le poison à éviter

Gaël Monfils a lui aussi gagné un rang (tête de série 18 désormais) mais ce n'est pas assez pour lui épargner un potentiel parcours du combattant, les possibilités changeant - pour schématiser - quand on passe une huitaine (1-8, 9-16, 17-24, 25-32). Il était demi-finaliste l'an passé et a 720 points à défendre lors de cette quinzaine. Autant dire qu'il va croiser les doigts pour ne pas avoir un tirage trop défavorable. Si c'est le cas, il pourrait rencontrer dès le 3e tour un Nick Kyrgios en plein forme (ou un Tomas Berdych par exemple) avant de taper dans du très lourd en 8e puis en quart (Nadal puis Federer ou Murray puis Federer par exemple).

Chez les dames, l'épouvantail à éviter au premier tour sera bien évidemment Maria Sharapova. La Russe, qui pointe actuellement au 147e rang mondiale, bénéficie d'une wild-card pour ce tournoi du Grand Chelem. Ce sera d'ailleurs son premier depuis sa suspension : Roland-Garros ne l'a pas conviée et elle était blessée pour Wimbledon. Sa présence dans le tableau pourrait réserver un gros choc dès le début du tournoi féminin.

Vu les enjeux autour de la place de numéro 1 dans le tableau féminin, elle pourrait être faiseuse de reine si le tirage le décide ainsi. Du côté de Karolina Pliskova, Simona Halep ou encore Garbine Muguruza, on doit espérer ne pas jouer de malchance et éviter la quintuple vainqueure de Grand Chelem.