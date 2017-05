Wimbledon décidera le 20 juin pour Sharapova

Les organisateurs de Wimbledon vont attendre le 20 juin pour décider de la participation ou non, peut-être par l'intermédiaire d'une wild-card, de Maria Sharapova, ont-ils annoncé mercredi. "Nos procédures pour accorder les wild-cards sont établies de longue date. Nous examinons les demandes deux semaines avant le début du tournoi", a expliqué le directeur du All England Club, Richard Lewis lors d'une conférence de presse.

Suspendue 15 mois pour dopage, Sharapova a fait son retour à la compétition fin avril en atteignant les demi-finales du tournoi de Stuttgart. L'ancienne numéro un mondiale, actuelle 262e joueuse au classement de la WTA, peut encore se qualifier directement pour le tournoi du Grand Chelem en faisant une percée dans le top 100.

"Il y aura une réunion le 20 juin et à ce moment-là, nous saurons qui est qualifié pour le tournoi en fonction de son classement. Aucune décision ne sera prise avant le 20 juin. Nous attendrons que les faits soient connus", a ajouté M. Lewis. Sharapova doit encore participer aux Masters 1000 de Madrid et Rome.

Si la Russe devait passer par une demande de wild-card, alors le All England Club prendrait aussi en considération son parcours. Elle a remporté le tournoi en 2004 et atteint la finale en 2011. Le choix de la Fédération française de tennis d'accorder ou non une wild-card à Sharapova pour Roland-Garros pèsera aussi dans la balance, a estimé le président de l'All England Club Philip Brook. "Nous gardons un oeil sur les Internationaux de France", a-t-il dit.