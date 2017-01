Alizé Cornet en finale après l'abandon de Garbine Muguruza

Alizé Cornet n'en demandait pas tant. La Française, opposée à Garbine Muguruza en demi-finale du tournoi de Brisbane, a profité de l'abandon de l'Espagnole pour se hisser en finale. La lauréate de Roland-Garros l'an dernier, touchée à la cuisse droite, a quitté le court après cinq petits jeux et alors qu'elle était menée 4 - 1 par la Française.

"J'étais loin d'être à 100% aujourd'hui (vendredi), a expliqué la 7e joueuse mondiale en conférence de presse. J'ai des douleurs aux adducteurs et puis, je dois avouer que je suis très fatiguée." Muguruza a, en revanche, rassuré sur sa présence à l'Open d'Australie. Actuellement 41e mondiale, la Niçoise, elle, n'a plus joué de finale sur le circuit depuis un an (à Hobart, déjà en Australie). Samedi, Cornet, qui peut obtenir son 6e titre en simple, sera opposée à Elina Svitolina ou à Karolina Pliskova, tombeuse de l'Allemande Angelique Kerber en quarts de finale.