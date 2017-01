BRISBANE - Cornet fête parfaitement la nouvelle année

2017 sourit déjà à Alizé Cornet. Pour son premier match de la saison, la Française a dominé Elena Vesnina (n°7) au 1er tour du tournoi WTA de Brisbane. Plus solide sur les points importants, la 41e joueuse mondiale a usé la Russe pour finalement s'imposer en trois sets et 2h37 de jeu (3-6, 6-4, 7-6). Elle affrontera l'Américaine Christina McHale, tombeuse de Sara Errani, au deuxième tour.

Qu'il a fallu aller le chercher loin ce premier succès de l'année ! Pour son tournoi de rentrée, Alizé Cornet n'avait certes pas eu la tâche facile en tombant sur la tête de série n°7, Elena Vesnina. Pendant près d'une heure, la Russe a d'ailleurs fait respecter la hiérarchie, sans qu'il n'y ait rien à en redire. Trop juste au service (50% de première dans le 1er set) et incapable de retourner celui de la 16e mondiale, la Française était déjà au pied du mur (6-3, 4-1), après seulement 58 minutes de jeu.

Le retour de Cornet

Mais la 41e joueuse mondiale a eu le mérite de réagir. Au mental. Sans rien lâcher. S'appuyant sur une première balle performante (81% de points marqués), Cornet s'est offert les cinq jeux suivants, breakant pour les deux premières fois de la rencontre, pour revenir à un set partout (6-3, 4-6) et totalement se relancer.

La déception du second set effacée, Vesnina ne s'est pas cependant pas écroulé. Loin de là. Malgré la pression de la Française, plus agressive en retour (3 balles de break obtenues), la Russe est parvenue à conserver ses mises en jeu pour aller jusqu'au tie-break. Et, là encore, elle a été devant, menant (5-4) avant que Cornet ne remporte ses deux points de service pour s'offrir la première balle de match, qui sera la bonne. Une victoire, une tête de série éliminée et une qualif' pour le 2e tour de Brisbane : 2017 comme bien pour Alizé Cornet.