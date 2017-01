Cornet carbure à plein régime

La Française Alizé Cornet s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi de Brisbane en battant la Slovaque Dominika Cibulkova, tête de série N.2, 6-3, 7-5. La Niçoise, 41e au classement WTA, a sorti la cinquième joueuse mondiale en deux manches. Elle rencontrera en demi-finale l'Espagnole Garbine Muguruza qui a battu la Russe Svetlana Kuznetsova 7-5, 6-4.

C'est la deuxième tête de série sortie par Alizé Cornet cette semaine en Australie. Au premier tour, elle était venue à bout de la Russe Elena Vesnina à l'arraché (3-6, 6-4, 7-6). Mais elle devra faire encore plus fort contre Muguruza si elle veut atteindre la finale. Mais elle y croit. "Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis un peu plus âgée, j'ai plus d'expérience, et j'ai l'impression qu'un déclic se produit, pendant cette semaine", a confié la Française.

Kerber ne s'affole pas

Angelique Kerber, elle, a de son côté subi la loi de l'Ukrainienne Elina Svitolina (14e), 6-4, 3-6, 6-3. Svitolina a battu Kerber pour la 4e fois en 9 rencontres entre les deux joueuses. L'Ukrainienne est la seule joueuse en 2016 à avoir battu les deux N.1, l'Américaine Serena Williams puis l'Allemande. L'Allemande a commis pas moins de 48 erreurs non provoquées, dont 5 double fautes.

En 2016, Kerber s'était inclinée en finale à Brisbane face à la Bélarusse Victoria Azarenka. La N.1 mondiale ne s'est pas montrée inquiète a moins de dix jours de la défense de son titre à l'Open d'Australie. "Je pense que les tournois du Grand Chelem sont toujours complètement différents", a-t-elle déclaré. "Cela n'a pas d'importance la façon dont vous jouez avant. Bien sûr, c'est toujours bon de disputer des matches spécialement au début de l'année", a ajouté Kerber. En demi-finale, Svitolina sera opposée à la Tchèque Karolina Pliskova (6e), qui a battu l'Italienne Roberta Vinci (18e) 3-6, 6-2, 6-2.