Venus Williams éliminée, Wozniacki facile

Venus Williams, 37 ans et N.9 mondiale, n'a jamais trouvé ses repaires en dépit du gain du deuxième set face à l'Australienne Ashleigh Barty, issue des qualification et qui n'avait jamais battu une joueuse du Top 10 mondial jusque-là. "Je me sentais vraiment bien et affronter Venus dans un si grand tournoi est un privilège parce qu'elle est une grande championne qui a montré le chemin aux jeunes. C'est donc un grand honneur pour moi de partager le même court avec elle", a réagi Barty, 21 ans et 48e joueuse mondiale, après son succès 6-3, 2-6, 6-2 devant l'Américaine aux sept titres en Grand Chelem. "Avoir si bien joué me donne beaucoup d'espoir pour la suite", a ajouté l'Australienne, victorieuse du premier tournoi de sa carrière à Kuala Lumpur cette année.

De son côté, Caroline Wozniacki, 5e mondiale et battue à Toronto par l'Ukrainienne Elina Svitolina, a facilement dominé la Russe Elena Vesnina 6-2, 6-4. La Danoise, 27 ans, est à la recherche de son premier titre de l'année après avoir perdu six finales de rang pour porter son total en carrière à 26 trophées. Enfin, l'Américaine Madison Keys a sèchement écarté la Russe Darya Kasatkina 6-2, 6-1 grâce à un service très performant (81% de points marqués en première balle). "J'ai réussi à faire ce que je voulais en attaquant quand il me le fallait. Finalement, je peux être contente de mon match aujourd'hui", a réagi Madison Key, 17e mondiale à 22 ans, et déjà victorieuse à Stanford cette année.