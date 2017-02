WTA - Doha : Kerber rechute face à Kasatkina

Angelique Kerber, N.2 mondiale, s'est inclinée pour la deuxième fois de l'année face à la Russe Daria Kasatkina, jeudi dès son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Doha, où son statut de tête de série l'exemptait du 1er tour. Kasatkina, 19 ans, s'est imposée 6-4, 0-6, 6-4 face à Kerber qu'elle avait déjà battue le mois dernier 7-6 (7/5), 6-2 au tournoi de Sydney.

"Bien sûr, c'est toujours difficile de rejouer après une longue période d'inactivité", a déclaré Kerber, qui n'avait plus joué depuis le 22 janvier et son élimination en huitièmes de finale de l'Open d'Australie à Melbourne. Mais je ne me sentais pas au mieux aujourd'hui. J'essaie de trouver mon rythme mais ça n'était pas mon jour et elle a bien joué".

L'année commence difficilement pour Kerber: élimination prématurée lors d'un Open d'Australie dont elle était la tenante du titre, perte de la place de N.1 mondiale au profit de l'Américaine Serena Williams, gagnante de cet Open, avant cette disparition d'entrée à Doha. Sa jeune adversaire enchaînera un autre match dans la journée et retrouvera en quarts de finale la championne olympique Monica Puig.

Le tournoi a encore été perturbé par la pluie jeudi au Qatar, qui connaît un hiver exceptionnelement humide. De son coté, le duel entre la Danoise Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale, et la Polonaise Agnieszka Radwanska, ex-N.2, a tourné en faveur de la première, victorieuse 7-5, 6-3. Wozniacki aura comme adversaire en quarts jeudi l'Américaine Lauren Davis, issue des qualifications.

Enfin, la Tchèque Karolina Pliskova, l'une des joueuses les plus en vue de ce début d'année (3e mondiale), déjà victorieuse à Brisbane, s'est défaite de la Française Caroline Garcia, 7-5, 6-4. Elle devrait affronter en fin de journée la Chinoise Shuai Zhang en quarts pour une place en demie contre Cibulkova (6e mondiale).