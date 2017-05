Garcia éliminée dès le premier tour

Plus tôt, sa compatriote Kristina Mladenovic (17e), qui venait d'égaliser à un set partout, avait profité de l'abandon de son adversaire croate Ana Konjuh pour avancer au deuxième tour. Les autres françaises Océane Dodin et Pauline Parmentier auront l'occasion de la rejoindre si elles viennent à bout respectivement de l'Allemande Andrea Petkovic et de la Tchèque Katerina Siniakova .