Mladenovic est tellement "bien placée à la Race" qu'elle pourrait devenir la patronne du circuit

Il n’y a pas que chez les hommes que c’est le bazar. Il n’y a pas que sur le circuit ATP que les favoris valsent et que les pronostiqueurs ne savent plus sur quel pied danser. Dans un circuit WTA sans réelle patronne, surtout depuis la pause maternité de Serena Williams, il faut aussi savoir saisir sa chance.

Et ça, Kristina Mladenovic l’a bien compris. Après Saint-Pétersbourg, Acapulco, Indian Wells et Stuttgart, la Française s’est offert une nouvelle demi-finale ce vendredi, à Madrid, face à Svetlana Kuznetsova. Anodin ? Pas tant que ça. Car, mine de rien, à 23 ans, la Française pourrait réaliser un magnifique hold-up ce week-end en cas de sacre : devenir numéro un à la Race.

" Je ne me projette pas tant que ça la saison est très longue "

Avec 1471 points au début de la semaine, "Kiki" Mladenovic était 7e. Aujourd'hui, elle est en à 1861. Mais, en cas de victoire finale, rapportant au passage 1000 points, elle viendrait prendre le contrôle des opérations devant Karolína Plíšková et ses 2317 points actuels.

Pourtant, à écouter la Française, pas sûr qu’elle-même en soit consciente : "Le fait que je sois déjà à 26 victoires est une stat qui montre bien ma progression. Je suis bien placée à la Race et ça commence à vraiment être significatif mais je ne me projette pas tant que ça, la saison est très longue". Longue certes mais clairement excitante.

Alors, évidemment, pour prendre les rênes du circuit, il va falloir cravacher. Et cela ne sera pas chose aisée ce vendredi face à une Svetlana Kuznetsova qui semble retrouver ses jambes de jeunesse. D’ailleurs, la Russe aussi peut profiter du tournoi espagnol pour prendre le contrôle à la Race. Alors, pour les deux femmes, proches sur le circuit, cela sera un match à part. "C’est sympa. On se connaît de mieux en mieux, on devient vraiment proches, elle a plein de choses à raconter et en tant que joueuse. Elle revient à un super niveau, elle a beaucoup d’expérience, elle a déjà gagné en Grand Chelem" expliquait la Française après son quart de finale réussi.

Mais le cœur devra rester étranger aux ambitions de la Française. Car, à 23 ans, Mladenovic est en train de franchir le cap, celui qui peut lui permettre de rivaliser sur la durée avec les meilleures. Et quoi de mieux qu’une place de numéro 1, ne serait-ce qu’à la Race, pour l’affirmer haut et fort ?

Propos recueillis en conférence de presse par Amandine Reymond