Mladenovic-Halep, une finale et bien plus encore

Le contexte

Kristina Mladenovic réalise de loin son meilleur début de saison. Et il ne faut plus grand chose pour qu'elle transforme maintenant cette saison 2017 en feu d'artifices. Avec un titre en poche, gagné en février à St-Pétersbourg, la Française a lancé pour de bon une année pourtant mal partie, avec deux défaites de suite à Hobart et Melbourne. Mais depuis, c'est un festival ! Elle a joué deux autres finales, à Acapulco et Stuttgart, et a atteint sa première demi-finale en tournoi Premier Mandatory, similaire aux Masters 1000 du circuit masculin, à Indian Wells. A Madrid, Mladenovic confirme ainsi sa forme étincelante du moment, qui peut même l'emmener au sommet du classement Race WTA, calculé sur l'année 2017, en cas de victoire finale.

Face à elle, Simona Halep est loin d'être une novice, surtout sur terre battue où la Roumaine est une joueuse qui a déjà largement fait ses preuves. L'ex-numéro deux mondiale a signé sa première finale de Grand Chelem en 2014 à Roland-Garros et s'est imposée sur la terre de Madrid l'an passé, remportant le quatrième de ses cinq titres Premier Mandatory. Une blessure au genou a freiné son début de saison : après une défaite au 1er tour de Melbourne, la Roumaine a pris plus d'un mois de repos avant de revenir. Son quart de finale à Miami lui a donné raison. Sa présence en finale de Madrid encore plus.

Leur face-à-face

C'est la cinquième confrontation entre la Française et la Roumaine sur le circuit WTA, mais la toute première sur terre battue. Mladenovic mène par trois victoires à une. Après Paris (version indoor à Coubertin) et Birmingham (sur gazon), c'est à Indian Wells cette année que la 17e mondiale a confirmé son ascendant avec un troisième succès face à la N.8 (6-3, 6-3).

Simona HalepGetty Images

Leur parcours à Madrid

Kristina Mladenovic

1er tour, bat Ana Konjuh (CRO) 5-7, 6-3, ab.

2e tour, bat Lauren Davis (USA) 6-3, 1-6, 7-6

3e tour, bat Océane Dodin (FRA) 6-2, 6-1

Quart de finale, bat Sorana Cirstea (ROU) 6-4, 6-4

Demi-finale, bat Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-4, 7-6

Simona Halep

1er tour, bat Kristina Pliskova (TCH) 6-1, 6-2

2e tour, bat Roberta Vinci (ITA) 6-3, 2-6, 7-6

3e tour, bat Samantha Stosur (AUS) 6-4, 4-6, 6-4

Quart de finale, bat CoCo Vandeweghe (USA) 6-1, 6-1

Demi-finale, bat Anastasija Sevastova (LET) 6-2, 6-3

Quelques stats à avoir en tête

1 - Une Française a déjà remporté le tournoi madrilène : il s'agit d'Aravane Rezaï en 2010, à l'époque entraînée par Patrick Mouratoglou. Elle avait dominé l'Américaine Venus Williams en finale (6-2, 7-5). C'est à ce jour la dernière victoire d'une Tricolore dans un tournoi de cette envergure.

3 - C'est la 3e fois que Simona Halep atteint la finale du tournoi Premier de Madrid. C'est un record pour cet événement. La Roumaine a perdu la finale 2014 face à Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3), mais a triomphé l'an passé face à Dominika Cibulkova (6-2, 6-4).

15 - Qu'elle gagne la finale ou non, Mladenovic fera son entrée dans le Top 15 mondial pour la première fois de sa carrière à l'issue de ce tournoi. Elle sera 14e mondiale si elle perd, 13e si elle l'emporte. C'est la première fois qu'une Française sera aussi bien classée depuis Marion Bartoli en décembre 2013.

Ils ont dit

Simona Halep :

" Depuis les cinq dernières semaines, je me sens beaucoup mieux et plus forte. Quand je finis une rencontre difficile comme ma demi-finale de la veille, je ne me sens pas fatiguée. En restant très relax, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je parle ou que je fasse d'autres choses sur le court. "

Kristina Mladenovic :

" Psychologiquement, j’ai peut-être un petit ascendant sur elle, mais je devrai sortir mon meilleur tennis. Même si je mène dans nos affrontements et que je l’ai battue récemment à Indian Wells, je vais essayer de ne pas trop y penser parce qu’ici c’est une autre surface. Madrid est un tournoi qui lui réussit bien. "

Notre avis

Une première grande finale, c'est forcément un moment particulier dans une carrière. Cette année, Kristina Mladenovic semble avoir franchi ce cap psychologique, qui a pu l'handicaper par le passé, pour s'offrir le plus beau titre de sa carrière et une place au sommet de la Race WTA, inespérée il y a encore quelques semaines. Mais c'est aussi l'occasion pour elle de frapper un grand coup à quelques semaines de Roland-Garros. Et elle en a largement les moyens.