WTA MADRID - Du 50/50 pour les Françaises au premier tour

Des quatre Françaises en lice au 1er tour dimanche à Madrid, deux sont passées, Kristina Mladenovic (17e) et Océane Dodin, et deux ont échoué, Caroline Garcia (25e) et Pauline Parmentier. Mladenovic a tout d'abord profité de l'abandon de la Croate Ana Konjuh, contre qui la numéro un française venait d'égaliser à une manche partout, pour se qualifier.

En fin de journée, Océane Dodin (63e), a dominé Andrea Petkovic, s'imposant 6-3, 6-4 face à la 79e mondiale allemande.

Entre-temps, Caroline Garcia (25e) et Pauline Parmentier (70e) ont disparu, la première victime 6-4, 6-3 de la Chinoise Qiang Wang, issue des qualifications, la seconde écrabouillée 6-1, 6-0 par la Tchèque Katerina Siniakova (39e).

Au prochain tour, Mladenovic sera opposée à l'Américaine Lauren Davis (35e), et Océane Dodin à la Slovaque Dominika Cibulkova (5e) ou la Serbe Jelena Jankovic.