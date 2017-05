WTA Madrid - Kristina Mladenovic : "Je ne sais pas trop où je me trouve là"

Elle n'était pas forcément favorite face à la tenante du titre mais Kristina Mladenovic y croyait fort, comme elle l'avait confié la veille en conférence de presse après sa demie victorieuse face à Svetlana Kuznetsova. Finalement battue en trois sets (7-5, 6-7 [5], 6-2) par la Roumaine Simona Halep samedi, la Française a livré une bataille épuisante et de belle facture, de près de 2h45.

"Je suis forcément déçue mais c'était un tel combat et un tel match que je ne sais pas trop où je me trouve là..., a-t-elle confié devant les journalistes dans la foulée de sa défaite. A mon avis, on est toutes les deux assez secouées par ce qu'on a réussi à produire aujourd'hui en sachant que c'est le dernier match d'un gros tournoi."

" J'ai bien sûr Roland-Garros en ligne de mire "

Si Mladenovic considère qu'Halep était "un peu plus fraiche", la Française semble tirer une certaine fierté de leur affrontement final. "Ce qu'on a réussi à produire en termes de niveau de jeu sur une durée assez longue, moi je trouve ça top, a lâché la joueuse qui fête ses 24 ans dimanche, avant d'enchaîner. C'est dur d'être la finaliste d'un combat comme ça mais c'est pour ce genre de matches que j'aime ce que je fais, que j'aime le sport et il faut savoir apprécier le moment même dans les défaites."

Accepter la défaite, voilà une tâche ardue qui a peut-être été facilitée par le staff de Mladenovic. "Quand je sors du court, mon préparateur physique m'a dit qu'il fallait que je me rende compte de ce que je suis en train de faire, a-t-elle confié. En Grand Chelem on joue un jour sur deux. Moi j'ai accumulé les gros matches et sur le dernier avec encore plus de tension j'arrive à produire encore un meilleur tennis que la veille."

Et selon celle qui sera lundi 14e joueuse mondial, son meilleur classement en carrière, "ça présage de bonnes choses pour l'avenir." "J'essaie de sortir la tête haute de ce match et bien sûr j'ai évidemment Roland-Garros en ligne de mire", a lancé Kristina Mladenovic, qui prendra dimanche la route de Rome pour enchaîner avec un nouveau tournoi de terre-battue avant les internationaux de France. "Il n'y a pas de blessure, juste de la fatigue. C'est normal mais c'est sûr que je vais faire attention", a prévenu celle qui suscite désormais de grandes attentes dans les rangs tricolores.

Kristina Mladenovic, la joueuse française à Madrid. Getty Images

(Propos recueillis par Amandine Reymond)