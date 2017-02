Kristina Mladenovic qualifiée pour la finale

Mladenovic a décidemment lancé sa saison. Défaite d'entrée lors de ses deux premiers tournois de l'année, la Française s'est remise dedans en Russie et s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. Mal embarquée contre Natalia Vikhlyantseva, elle a su inverser la tendance en trois sets (4-6, 6-2, 6-2) et 2h09 de jeu. Elle affrontera pour le titre la gagnante de l'autre demi-finale entre la Tchèque Dominika Cibulkova (5e) et la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (34e).

Après avoir fait tomber Venus Williams (11e joueuse mondiale) et Roberta Vinci (21e), Kristina Mladenovic a bien failli connaître une belle désillusion face à la jeune Russe, seulement 115e au classement WTA et invitée par les organisateurs. Mais, pour se sortir du piège, elle a pu s'appuyer sur un service retrouvé après le premier set, qui lui a permis de remporter plus de 80% des points derrière son premier service dans les deux dernières manches contre moins de 60% à sa rivale.

A la recherche d'un premier titre sur le circuit principal

Ce scénario rappelle celui de la seule et dernière confrontation entre les deux joueuses, à s'Hertogenbosch en juin 2016 : Mladenovic s'était imposée en trois sets... puis était allée en finale de l'édition. La Française prouve là toutes ses qualités au rebond, deux semaines après avoir été éliminée sans gloire dès le premier tour de l'Open d'Australie, et n'est plus qu'à une victoire d'un premier sacre à 23 ans.

Titrée à Taipei en 2012 dans un tournoi intermédiaire (ATP 125), elle n'a jamais triomphé sur le circuit principal, échouant dans ses trois finales (s'Hertogenbosch et Hong Kong en 2016, Strasbourg en 2015). Son adversaire dimanche sera la gagnante de l'autre demi-finale entre la Tchèque Dominika Cibulkova (5e) et la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (34e).