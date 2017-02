Kristina Mladenovic s'offre le titre au bout du suspense face à Yulia Putintseva (6-2, 6-7, 6-4)

Longtemps crispée, Kristina Mladenovic peut enfin sourire. La Française, victorieuse ce dimanche de Yulia Putintseva (6-2, 6-7, 6-4), non sans se faire très peur malgré sa mainmise sur la rencontre, a remporté son deuxième titre en simple sur le circuit féminin. Son plus beau à ce jour puisqu'acquis dans un tournoi "Premier" du circuit WTA (l'équivalent d'un ATP 500 chez les hommes). Une satisfaction après un début de saison contrasté quasiment effacé par ce coup d'éclat russe. Car la Française s'est offerte le scalp de Venus Williams (11e joueuse mondiale) et de Roberta Vinci (21e) cette semaine avant d'accéder aux demi-finales. Un beau parcours finalement récompensé d'un titre qui pourrait servir de déclic pour la joueuse de 23 ans.

Nerveuse au moment de conclure dans la deuxième manche, alors qu'elle menait largement (6-2, 5-2), la 51e mondiale s'est compliquée la vie dans cette rencontre en relançant son adversaire, connue pour ne jamais rien lâcher, en offrant le débreak à 5-3 sur une double faute. La Kazakhe a profité du coup de moins bien de la Française pour recoller et pour arracher le tie-break 7 points à 3.

La cinquième balle de match fut la bonne

Bis repetita dans le troisième et dernier set où Mladenovic a rapidement fait parler sa puissance pour se détacher largement (5-1)... avant de flancher à l'heure de conclure. A 5-2, "Kiki" a lâché un de ses deux breaks d'avance et on pouvait craindre le pire lorsque Putintseva est revenue à 5-4, obligeant la Française à servir une nouvelle fois pour le match, dos au mur.

Mais cette fois, après un changement de côté ou sa mère et coach est venue lui parler pour la calmer, Mladenovic est enfin parvenue à boucler la rencontre, sur sa cinquième balle de match. Histoire de donner un nouvel élan à sa saison et à sa carrière, plus de quatre ans après son premier titre à Taipei, un tournoi mineur (WTA 125) ? Les prochaines semaines le diront.