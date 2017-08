Stanford: Invitée, Maria Sharapova passe le premier tour

La Russe Maria Sharapova, 171e mondiale, s'est qualifiée lundi pour le deuxième tour à Stanford (Etats-Unis), où elle avait été invitée, pour son retour à la compétition après une blessure à une jambe qui l'avait privée de Wimbledon. Au premier tour du tournoi californien, l'ancienne N.1 mondiale a battu l'Américaine Jennifer Brady (80e) en trois sets, 6-1, 4-6, 6-0, et un peu plus de deux heures. "J'ai juste envie de serrer tout le monde dans mes bras et de vous remercier", a déclaré la Russe après la rencontre.

Sharapova, âgée de 30 ans, a fait fin avril son retour en compétition après une suspension de quinze mois pour dopage au meldonium. Après avoir remporté le premier set, pas aussi facilement que le score ne le laisse penser - en sauvant notamment trois balles de break dans le 6e jeu -, elle a perdu le second.

"J'ai été un peu douchée j'avoue, mais c'est le jeu, a-t-elle confié. Vous gagnez le set et vous pensez que c'est bon, mais mon adversaire est revenue en force, en réalisant de superbes coups gagnants et des services puissants".

La course au classement continue

Le troisième set a ensuite été plus aisé pour la Russe, qui rencontrera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (32e) au 2e tour, victorieuse de l'Espagnole Lara Arruabarrena, 6-3, 6-3. Après Stanford, Sharapova se rendra à Toronto, puis Cincinnati, où elle bénéficie à chaque fois également d'une invitation ("wild-card").

En fonction de ses résultats lors de ces trois tournois, elle pourrait avoir un classement suffisant pour entrer directement dans le tableau principal de l'US Open (28 août-10 septembre), dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Dans le cas contraire, la Fédération américaine de tennis (Usta) peut aussi lui accorder une "wild-card".