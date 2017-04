Kristina Mladenovic en demi-finales, où elle affrontera Maria Sharapova

Et dire que Kristina Mladenovic était réticente à l'idée de jouer à Stuttgart... La Française poursuit en Allemagne sa superbe saison 2017. Titrée à Saint-Petersbourg, finaliste à Acapulco, demi-finaliste à Indian Wells, la voilà à nouveau dans un dernier carré. Après avoir dominé Angelique Kerber jeudi, elle a enchainé vendredi avec une victoire nette en deux sets sur Carla Suarez Navarro (6-3, 6-2).

Elle va vivre samedi un match sous la lumière des projecteurs puisqu'elle sera opposé à la revenante Mario Sharapova. La Russe a disposé de l'Estonienne Anett Kontaveit (6-3, 6-4). Beaucoup moins nerveuse que lors de son retour mercredi, capable de lâcher ses coups, mais aussi de varier son tennis, autant de signes de confiance, l'ex-numéro un mondiale russe a battu la 73e du classemet WTA en 1h23 minutes.

Mladenovic : "c'est une demi-finale, donc je m'attends à un match très dur"

"J'ai vu tous les matches ici et Sharapova montre qu'elle est en grande forme en ce moment", a dit Mladenovic après sa victoire, "c'est une demi-finale, donc je m'attends à un match très dur". "C'était la même situation qu'hier (jeudi)", a décrypté la Française après sa victoire sur Suarez: "Hier, je n'avais jamais battue Angie (Kerber) et aujourd'hui c'est la première fois que je bats Carla, ça faisait quelques années que nous ne nous étions plus rencontrées". La Française a désormais battu cette saison trois joueuses du top 5 mondial. Avant Kerber, elle avait dominé Simona Halep (alors 4e) et Karolina Pliskova (3e), toutes les deux encore en lice en quart de finale à Stuttgart, et qu'elle pourrait retrouver dans une éventuelle finale.

"Je suis arrivée ici sans savoir vraiment à quoi m'attendre", a avoué de son côté Maria Sharapova après sa victoire, "je voulais d'abord retrouver mes repères". C'est désormais chose faite. Sharapova, 30 ans, n'a toujours pas perdu un set à Stuttgart. Contre Kontaveit, elle a réussi quatre aces, 28 services gagnants et n'a fait que deux doubles fautes, gagnant également cinq de ses six balles de break.

"Physiquement, je suis très bien, j'ai eu beaucoup de temps pour me préparer", a-t-elle expliqué, "aujourd'hui j'ai plutôt bien servi et j'ai gagné mes services, ce qui m'a donné confiance". Sharapova est restée très concentrée face à une jeune adversaire de 21 ans sans complexe, qui a réussi à s'accrocher grâce à un bon service, mais également en restant calme dans les moments difficiles.