Maria Sharapova domine Ekaterina Makarova et verra les quarts

Elle a vite retrouvé le rythme de la compétition. Maria Sharapova s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi WTA de Stuttgart, en battant sa compatriote Ekaterina Makarova (43e joueuse mondiale) 7-5, 6-1. "Je suis contente. J'ai suivi mon plan de match, et j'ai été solide", a déclaré la joueuse âgée de 30 ans, qui n'a eu besoin que d'une heure et vingt minutes pour s'imposer.

Sharapova a montré un visage plus serein que la veille, lorsqu'elle avait battu l'Italienne Roberta Vinci (7-5, 6-3) pour son grand retour après 15 mois de suspension. Nerveuse en début de match, le regard fixe, elle avait commis de nombreuses fautes directes avant de se ressaisir et de gagner.

"La réaction et l'anticipation sont tellement dures à reproduire à l'entraînement..."

Apparemment plus confiante, Sharapova a notamment réussi 9 aces contre Makarova. Mais elle a encore du travail jusqu'à retrouver le niveau qui était le sien avant la suspension, comme en témoignent ses 7 doubles fautes et 19 fautes directes. "La réaction et l'anticipation dont on a besoin sont tellement dures à reproduire à l'entraînement... et ce sont les choses dont j'ai besoin", a-t-elle expliqué.

En quarts, elle sera opposée à l'Estonienne Anett Kontaveit (73e), issue des qualifications, qui a dominé l'Espagnole Garbine Muguruza (6e) (2-6, 7-6 (1), 6-1) mercredi.