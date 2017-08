WTA Washington : Simona Halep victime de la chaleur et de Makarova

En demi-finales, Makarova sera opposée à la Française Océane Dodin (55e) qui a battu l'Allemande Sabinbe Lisicki (190e) (5-7, 6-4, 7-6 (4)).

Un jour après s'être plainte de la chaleur écrasante sur la capitale américaine qui l'avait laissée "un peu morte", Halep, finaliste à Roland-Garros, s'est décomposée peu à peu après avoir pourtant bouclé le premier set au pas de charge.

"C'était juste la chaleur. Je me sentais un peu malade et je ne pouvais pas continuer", a déclaré Halep. "J'avais mal à la tête et me sentais mal".

"J'avais demandé de jouer plus tard aujourd'hui (vendredi) mais je n'ai pas pu l'obtenir", a confié la Roumaine, qui défendra son titre à Toronto la semaine prochaine.

L'autre demi-finale 100% allemande opposera Julia Görges (40e) à Andrea Petkovic (102e).