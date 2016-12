Alex Thomson fond sur Armel Le Cléac'h, piégé dans un anticyclone

Les jours passent et la menace se précise... Alex Thomson continue jeudi de fondre sur Armel Le Cléac'h, leader jusque-là incontesté du Vendée Globe mais piégé dans un anticyclone, dans un scénario qui pourrait rappeler de mauvais souvenirs au skipper breton, deuxième des éditions 2009 et 2013. L'écart tombe à une vitesse affolante : de 379,72 milles à lundi 18h00, il est passé à 74,68 milles trois jours plus tard à la même heure. En 24 heures, le Gallois (Hugo Boss), le plus rapide de la flotte avec 432 milles parcourus jeudi, a repris 195 milles au Français (Banque populaire VIII).

Empêtré dans une bulle anticylonique "en forme de haricot qui bloque le passage au large de l'Uruguay", Le Cléac'h doit prendre son mal en patience le temps de traverser cette zone où "sa vitesse décroît progressivement au fur et à mesure qu'il s'y enfonce", selon les organisateurs. "La situation est compliquée. J'avais une bonne avance au cap Horn (qu'il a doublé vendredi, ndlr) mais depuis je subis les phénomènes météo, a-t-il expliqué. Les 800 milles d'avance sur Alex Thomson au cap Horn se sont vite réduits à pas grand-chose. Pas de chance mais c'est le jeu de la course au large, et il faut faire avec."