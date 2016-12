Record du tour du monde : Thomas Coville accueilli à Brest en héros

Une nuée de petits bateaux, mais aussi de grands, tels que le remorqueur de haute mer Abeille Bourbon, sont allés à la rencontre de Thomas Coville à l'entrée de la rade de Brest pour son retour. Le nvigateur a vécu un retour triomphal après avoir battu le record du tour du monde à la voile en solitaire. "C'est un super record, c'est fantastique", s'est enthousiasmé Laurent Caraes, venu sur son canot à la rencontre du maxi-trimaran. "24 noeuds de moyenne pendant moins de 50 jours c'est inimaginable. C'est un record fantastique", a-t-il ajouté visiblement ému.

Thomas Coville a franchi la ligne d'arrivée virtuelle, au large d'Ouessant (Finistère), le jour de Noël à 16H57, avec une avance incroyable de 8 jours et 10 heures sur le temps de référence inscrit en 2008 par Francis Joyon (57 jours et 13 heures). Après une dernière nuit, "de décompression", passée sur son maxi-trimaran où l'a rejoint son équipe, le marin de 48 ans, à la barbe désormais fournie, est entré dans la rade de Brest vers 10H00, juste après que sa femme et ses enfants soient montés à bord, l'occasion de longues et émouvantes étreintes.

La 5e a été la bonne pour Coville

Le long des quais du port de Brest, des milliers de personnes l'ont acclamé sous un grand soleil. Son maxi-trimaran, de 31 m de long pour 21 m de large. La 5e tentative a été la bonne pour Coville, après 2 tours du monde sans record (2008/2009 en 59 j 20 h 47 mn 43 sec et en 2011 en 61 j 05 min 05 sec) et 2 abandons (en 2007/2008 et en 2014).

Il est le troisième marin a établir un record du tour du monde à la voile, en solitaire, en multicoque et sans escale. Le pionnier a été Francis Joyon (Idec) en 2004 (72 j 22 h 54 m 22 sec). La Britannique Ellen MacArthur (B&Q/Castorama) a abaissé le temps en 2005 (71 j 14 h 18 m 33 sec), avant que Joyon reprenne son record en 2008, finalement effacé par Coville.