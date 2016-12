Thomas Coville s'offre le record du tour du monde en solitaire

Thomas Coville n'a pas manqué son rendez-vous de Noël. Seul en mer depuis 50 jours, le skipper français a rallié Ouessant dimanche soir pour franchir en héros la ligne virtuelle du tour du monde à la voile en solitaire, avec un nouveau record à la clef. En un peu plus de 49 jours et 3 heures, le marin breton a fait voler en éclat la référence établie par Francis Joyon en 2008 (57j et 13h).

Après deux échecs, un succès resplendissant

Dans la brume, Thomas Coville a parfaitement maîtrisé sa dernière manœuvre pour mettre un terme à une aventure exténuante. Selon son équipe, le marin breton est "complètement vidé", après ce périple en solitaire sur son maxi-trimaran. Coville, qui a touché les vents de la dépression qu'il était allé chercher au nord des Açores, réalise depuis vendredi des "moyennes ahurissantes pour un solitaire", relève son équipe. Une dernière option payante qui permet au Français de passer sous une barre mythique, avec quelque 51.300 kilomètres couverts en moins de 50 jours.

Après avoir tenté sa chance en vain en 2009 et 2011, le Breton est désormais couronné de succès. Il va pour l'instant le célébrer en mer, rejoint par son équipe sur son bateau. Le trimaran rejoindra ensuite Brest dans la matinée de lundi.