Trophée Jules Verne : IDEC SPORT passe la mi-parcours en moins de 20 jours

Un demi-tour du monde en 20 jours. Francis Joyon et ses hommes à bord du maxi-trimaran Idec sport ont atteint la mi-parcours en avance sur le record du Trophée Jules Verne, avec une vitesse à 24,2 nœuds de vitesse moyenne. Ils ont en réalité déjà couvert 13 200 milles sur le fonds, à l'hallucinante allure moyenne de 28,7 nœuds. Cette performance les place, au début de leur 19e jour de course, en approche de la Nouvelle Zélande, avec une avance de 1 060 milles sur le détenteur du Trophée Jules Verne, Banque Populaire V.

A l'orée du plus grand océan du monde, le Pacifique, c'est une problématique pour le moins paradoxale qui étreint Joyon et son étonnant commando : comment ralentir un bateau qui ne demande qu'à mordre dans la vague et dévorer l'océan ? La juste et nécessaire préservation du bateau, et la crainte de naviguer plus vite que la dépression et tomber dans les calmes qui la précèdent incitent aujourd'hui les Joyon, Audigane, Pella, Surtel, Stamm et Gahinet à réfréner les ardeurs de leur insatiable monture.

"Un amusant paradoxe" pour Joyon

"Nous avons établi à bord un système similaire au permis à point", s'esclaffe de sa coutumière jovialité le Catalan Alex Pella. Bousculé ces dernières 48 heures par une méchante houle travers à la marche du bateau, l'équipage de Francis Joyon se doit de ralentir la folle course en avant du maxi-trimaran IDEC SPORT. "C'est un amusant paradoxe, poursuit Francis Joyon. Nous tentons de battre des records de vitesse, mais nous nous triturons les méninges depuis 48 heures pour essayer de ralentir le bateau tout en le préservant."

Les superbes performances inégalées du plan VPLP lancé en 2005 ne doivent cependant pas faire oublier la violence des éléments qui, au terme de 19 jours, dont 8 menés à des vitesses rarement égalées, commence à prélever leur écot d'avaries, même superficielles. "Le plexiglas de la protection du poste de barre n'a pas résisté à une déferlante", explique sans émotion particulière Francis Joyon. "Nous avons dû bricoler un nouveau panneau pour protéger le poste de barre", renchérit Guénolé Gahinet.

Tous les voyants au vert

Cette mauvaise houle travers à la marche du bateau a heureusement eu l'heur de s'ordonner dans le sens de la progression plein est d'IDEC SPORT. "Nous bénéficions aujourd'hui d'un très bon angle au vent qui souffle toujours à une trentaine de nœuds, avec une mer qui pousse dorénavant sur l'arrière du bateau. Les embruns déferlent moins sur le barreur, et la conduite du bateau devient plus confortable que lors des deux derniers jours", souligne Joyon. Tous les voyants, malgré les indicibles petites misères du bord dont nul au sein de ce formidable équipage ne fait état, sont au vert et l'entrée dans les immensités du Pacifique se poursuit sur le même rythme démentiel suivi depuis maintenant 9 jours !

"Nous rêvons au cap Horn, à la remontée vers le Brésil", lâche pourtant le benjamin du bord Guénolé Gahinet. "Un peu de soleil et de chaleur nous ferait le plus grand bien." Reste à mériter ce Horn de tous les fantasmes. Francis Joyon prévoit dans le Pacifique un relatif ralentissement, ponctué de manœuvres et d'empannages pour "tricoter" avec les systèmes en circulation, en bordure des zones de glace. Un ralentissement bienvenu qui permettra de procéder à quelques réparations et examen général du bateau.

Nouveau meilleur temps de référence intermédiaire en Tasmanie

Après Leeuwin, voici à peine deux jours, c'est le chrono référence Ouessant- Tasmanie, au sud-est de l'Australie, qui est tombé en milieu de nuit dernière, passant de l'escarcelle du maxi-trimaran Spindrift 2 de Yann Guichard et Dona Bertarelli, à celle des Joyon, Pella, Surtel, Gahinet, Stamm et Audigane. Il s'établit à présent à 18 jours, 18 heures et 31 minutes et efface les 20 jours, 4 heures et 37 minutes établis l'an passé par le plus grand trimaran de course au monde et ses 14 marins.

Repères

1er Départ à 21h 14mn et 45 sec TU (22h14'45'' HF) dimanche 20 novembre 2016

2e départ le 16 décembre 2016 à 9h19 HF

Passage du cap de Bonne Espérance après 12 jours 19 heures et 28 minutes

Passage du Cap Leeuwin le 2 janvier 2017 à 16 heures et 18 minutes (heure française) au terme de 17 jours, 06 heures et 59 minutes Record de l'Océan Indien entre le Cap des Aiguilles et le cap Leeuwin en en 4 jours, 09 heures et 37 minutes Record Ouessant - Australie en 17 jours, 6 heures et 59 minutes Record Ouessant- Tasmanie en 18 jours, 18 heures et 31 minutes

