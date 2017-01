Alex Thomson file à tout vitesse, Armel Le Cléac'h résiste

A trois jours de l'arrivée, les deux prétendants à la victoire, le Français Armel Le Cléac'h et le Gallois Alex Thomson, se sont lancés lundi dans une guerre des nerfs en filant à grande vitesse vers les Sables d'Olonne.

Ils ne sont plus qu'à quelque 800 milles de l'arrivée. Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) n'a toujours pas lâché la tête de la course après 44 jours, serré de plus en plus près par Thomson (Hugo Boss), qui pointait à 74,6 milles derrière le Français, au pointage de 18h00.

Le Britannique a réduit fortement son écart entre dimanche et lundi en établissant un nouveau record de distance parcourue par un solitaire en 24 heures sur un monocoque. Il a avalé 536,81 milles nautiques, soit plus de 994 kilomètres terriens, à une vitesse moyenne de 22,36 noeuds, entre 8h00 dimanche et 8h00 lundi.

Depuis, il a légèrement cédé du terrain.

Classement du Vendée Globe lundi à 18h00

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 763 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 74,6 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 841,38

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 2.314

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1.751,24

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 1.757,07

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 2.899,69

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4.497,68

9. Eric Bellion (FRA/CommeUnSeulHomme) à 5.027,82

10. Conrad Colman (NZL/Foresight Natural Energy) à 5.144,72