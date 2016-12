Le leader Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) a franchi le Cap Horn dans un temps record

Armel Le Cléac'h a été le premier a doubler le cap Horn, vendredi à 12h34 GMT à la pointe de l'Amérique du Sud. Le skipper français de Banque Populaire l'a fait 47 jours et 32 minutes après le départ, le 6 novembre des Sables-d'Olonne, soit plus de 5 jours et 5 heures de mieux que le précédent record de François Gabart en 2012 (52 jours 6 heures et 18 minutes).

Le cap Horn est la frontière entre l'océan Pacifique et l’Atlantique sud dans lequel "Le Chacal" a basculé, par presque 56 degrés sud et avec plus de 760 milles (1 223 km) d'avance sur le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss). Il peut désormais songer à la dernière ligne droite du parcours, en direction du port sablais.

"Passer les mers du Sud en tête était pour un moi un des objectifs de cette course, je savais que c'était important pour la suite. J'ai sorti le champagne. J'essaye à chaque fois de trinquer. Je vais profiter du paysage avec la terre pas loin", a-t-il déclaré.

Il y a quatre ans, c'est en premier poursuivant du futur vainqueur, François Gabart, qu'il avait doublé cette marque qui évoque tant des choses pour les marins du grand large.

Classement à 12H00

1) Armel Le Cléac'h (Banque populaire) à 7 041,8 milles de l'arrivée

2) Alex Thomson (Hugo Boss à 762,3 milles du leader

3) Jérémie Beyou (Maitre Coq) à 1 620,7 milles

4) Jean-Pierre Dick (Saint-Michel - Virbac) à 2 111,8 milles

5) Yann Eliès (Queguignier - Leucemie Espoir) à 2 214,9 milles