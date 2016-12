Thomson fond sur Le Cléac'h

Alex Thomson ne faiblit pas. Le Britannique continue de diminuer l'écart entre lui et l'actuel leader du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h. Le skyppeur d'Hugo Boss pointe désormais à 425 miles du bateau Banque Populaire VIII. Il y a 24 heures, son retard était de 500 miles. Thomson a doublé le Cap Horn dimanche avec 48 heures de retard sur Le Cléac'h, mais c'est désormais l'équivalent d'une journée de mer qui sépare les deux concurrents en cette fin de 50e jour de course.

Le Français a choisi de contourner les Malouines par l'Est quand le Britannique a choisi l'Ouest. Lundi et mardi, ils devraient bénéficier de la même dépression, selon les organisateurs qui prédisent cependant un système météorologique beaucoup plus compliqué par la suite. Ils n'auront en effet que "très peu de vent devant leurs étraves dans la remontée de l'Atlantique sud", en particulier le long des côtes sud-américaines. La solution de passer plus à l'Est semble donc meilleure mais la zone d'exclusion antarctique empêche Le Cléac'h, qui sort lundi des 50es hurlants, de toucher les bons vents.

Beyou troisième

Troisième, Jérémie Beyou termine sa traversée du Pacifique mais n'a pas encore franchi le cap Horn. Il devrait entrer dans l'Atlantique mardi en milieu de journée, selon les organisateurs. Alors que les premiers en sortent, beaucoup plus loin 6 concurrents vont faire leur entrée dans l'océan Pacifique lundi en doublant la longitude de South East Cape à l'aplomb de la Tasmanie: Arnaud Boissière (La mie Câline, 10e), Enda O'Coineen (Kilcullen Team Ireland, 11e), Eric Bellion (CommeUnSeulHomme, 12e), Alan Roura (La Fabrique, 13e), Rich Wilson (Great American IV, 14e), Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut, 15e).

Toujours dernier, Sébastien Destremeau (TechnoFirst-faceOcean) navigue encore dans l'océan Indien et n'a pas encore doublé le cap Leeuwin, sur la côte sud-ouest de l'Australie. Hors course, Stéphane Le Diraison a été ravitaillé en pleine mer par un cargo qui lui a fourni 200 litre de gasoil afin de rejoindre "sereinement" l'Australie où il est attendu, à Portland, dans la soirée, selon l'organisation. Son bateau Compagnie du lit-Boulogne Billancourt est sous gréement de fortune depuis son démâtage en plein Indien et son abandon le 19 décembre.

Les deux autres skippers qui ont récemment abandonné, Paul Meilhat (SMA) et Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine), sont sortis d'affaire ou en voie de l'être. SMA est à 650 milles de Tahiti qu'il devrait rejoindre dans deux jours, tandis que Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine, "très abîmé", a été convoyé avec succès vers Dunedin (Nouvelle-Zélande).

Le classement lundi à 09h00 :

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 6.323 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 425,81 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 1126,18

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1962,00

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 2.229,29

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 2.274,82

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3.488,11

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4244,06

9. Conrad Colman (NZL/100% Natural Energy) à 4.669,33

10. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline) à 5.770,70