Vendée Globe : Cap Horn en vue pour Le Cléac'h

Armel Le Cléac'h, toujours solide leader du Vendée Globe jeudi, avec désormais 600 milles d'avance sur le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss), devrait passer le Cap Horn, dernier des trois caps de l'épreuve, vendredi à la mi-journée. Après 19 jours en tête de la course, le skipper breton de Banque Populaire VIII s'apprête à doubler la pointe de la Terre de Feu pour la troisième fois sur le Vendée, mais la première fois en tête (3e en 2008 et 2e en 2012).

Son premier poursuivant, Alex Thomson, devrait lui franchir le Horn dimanche soir, le 25 décembre. Derrière Jérémie Beyou, 3e à bord de Maitre Coq, Jean-Pierre Dick butte sur une dorsale et a sensiblement ralenti. Il voit Yann Elies et Jean Le Cam revenir sur lui. "C'est l'éternel recommencement avec tous ces passages à niveau. On peut revenir comme on peut se faire rattraper", confiait le skipper de StMichel-Virbac.

Paul Meilhat (SMA) continue de faire route vers le Nord et devait choisir dans les prochaines heures d'accoster en Polynésie ou en Nouvelle-Zélande, deux options aux avantages contrastés. Cinq bateaux se trouvaient jeudi à l'entrée du Pacifique Sud, séparés par 145 milles, avec le benjamin de la flotte, Alan Roura (23 ans) tenant la dragée haute sur un bateau de 2000, à quatre Imoca de génération 2008.

Le classement jeudi à 18h :

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 7324 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 600,74 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 1450,67

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1983,58

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 2204,24

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 2213,5

7. Paul Meilhat (FRA/SMA) à 2498,12

8. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3513,48

9. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4200,2

10. Conrad Colman (NZL/100% Natural Energy) à 4781,42