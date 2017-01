Vendée Globe : Course terminée pour O'Coineen, Le Cléac'h reprend ses aises en tête

O'Coineen, premier Irlandais à participer au Vendée Globe, a vu ses rêves de tour du monde se briser ce matin à 9h30 lorsque son mât s'est brisé. "J'étais dans 20-25 noeuds de brise et je suis tombé dans un vilain grain de 35 noeuds pile au moment où le pilote a sauté. J'ai raté un empannage. Le bateau est devenu incontrôlable. Le mât s'est cassé net au niveau du pont", a raconté le navigateur aux organisateurs.

"Les choses se passaient très bien pour moi, j'étais en pleine forme. Mais je dois accepter cette situation (...). Je prends les choses avec philosophie. Je préfère en rire car sinon j'en pleurerais", a ajouté le skipper qui devrait avoir assez de gasoil pour rallier la Nouvelle-Zélande, distante de seulement 180 milles.

Pour éviter pareille mésaventure, Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean), avant-dernier, a décidé de faire un arrêt en Tasmanie pour vérifier la solidité de son mât.

"Peut-être que je me fais des films et que tout va bien là-haut. Mais je veux en avoir le coeur net pour attaquer le Pacifique et la deuxième moitié de la course sereinement", a expliqué le skipper.

Enda O'Coineen, premier skippeur irlandais sur le Vendée GlobeAFP

Beyou dans la tempête

Loin devant, à près de 8000 milles, le duel entre Thomson et Le Cléac'h se poursuit, avec un avantage conservé par le Breton (184 milles à 18h00). Les deux concurrents vont essayer d'attraper les alizés dans les prochains jours.

Malgré la casse de son foil tribord, Thomson s'accroche mais perd de nouveau du terrain sur Le Cléac'h, après avoir réussi à gommer quasiment entièrement ses 800 milles de retard sur Banque Populaire VIII.

En troisième position, Jérémie Beyou (Maître CoQ) est actuellement le plus rapide de la flotte. Mais il navigue dans des conditions compliquées. Jean-Pierre Dick (4e, StMichel-Virbac) a d'ailleurs décidé de temporiser pour éviter cette tempête.

Dix bateaux sont désormais dans le Pacifique, que Louis Burton (7e, Bureau Vallée) devrait être le prochain à quitter puisqu'il devrait franchir le Cap Horn d'ici quelques jours.

Dans le "peloton", composé de cinq bateaux de la 10e à la 14e place, une autre tempête va secouer les skippers avec des vents de 35 à 40 noeuds et une mer forte, prévoit la direction de la course dans un communiqué.