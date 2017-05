Chaumont au sommet

Chaumont a poursuivi sa formidable ascension en devant champion de France samedi, grâce à une victoire nette et sans bavure sur Toulouse par trois manches à rien (25-16, 25-21, 27-25) à Paris. Premier à l'issue de la saison régulière puis finaliste de la Coupe Challenge, la troisième Coupe d'Europe, cette saison, le club de la Haute-Marne confirme sa montée en puissance et franchit du même coup un palier. L'équipe entraînée par l'Italien Silvano Prandi grimpe au sommet en France cinq ans seulement après son accession parmi l'élite. C'est une véritable consécration pour le CVB 52, fondé il y a 21 ans, dans une ville de 22.000 habitants.

Coriace au block et en défense, Chaumont a aussi fait des dégâts en attaque en s'appuyant sur son jeune pointu Stephen Boyer. "Nous avions le statut de favori, il fallait assumer. On l'a fait. Ce soir, c'est tout le travail entrepris depuis août qui paie", a souligné le Réunionnais de 21 ans (13 points), qui rejoindra lundi soir à Tours les Bleus pour préparer le tournoi de qualification au Championnat du monde (fin mai à Lyon). Le central international Jonas Aguenier, victime d'une fracture de fatigue à un tibia, ne pourra pas en être mais savourait ce titre: "Il y avait eu une telle déception en finale de la Challenge Cup... Ce soir, c'était pour nous. On était comme des morts de faim. On a tellement travaillé dur tous les jours que l'on ne se voyait pas partir sans (le titre) ce soir."

Cela s'est vu sur le parquet de la salle Pierre-de-Coubertin où Toulouse, pas attendu à un tel niveau lors des play-offs, n'avait pas assez d'armes pour rivaliser. Sixième de la saison régulière, les "Spacers" avaient créé la surprise en quart en écartant Tours (3e), lauréat de quatre Championnats d'affilée de 2012 à 2015. Avec les efforts du libéro Nicolas Rossard et l'apport de l'attaquant Bran Van den Dries, ils avaient confirmé face à Nice en demi-finales. Mais samedi, malgré un très bon match de leur pointu belge (16 points), ils n'étaient tout simplement pas assez forts pour stopper la furia chaumontaise. C'est la deuxième fois seulement en douze éditions que le titre échappe au duo Paris-Tours. Le début d'une nouvelle ère? "L'an prochain, la Ligue des champions sera une bonne expérience. J'espère que l'on s'améliorera encore", soulignait Prandi.