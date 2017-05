Neuville (Hyundai) arrache la victoire à Evans (Ford), Ogier (Ford), 4e, reste leader du Mondial

Tout s'est joué dans la dernière spéciale : Thierry Neuville (Hyundai MST) a remporté le Rallye d'Argentine à l'issue d'une belle remontée, coiffant au poteau Elfyn Evans (Ford M-Sport), pour 0"7.

L'Estonien Ott Tänak (Ford M-Sport) a pris la troisième place à 29"9 et le Français Sébastien Ogier (Ford M-Sport) est 4e à 1"24"7. Le quadruple champion du monde en titre conserve la tête du championnat du monde.

Sur la ligne d'arrivée, le Belge a exulté quand le chronomètre s'est figé. "J'ai tout donné", a expliqué Thierry Neuville, auteur du meilleur chrono dans la power stage finale. "Mes pneus n'étaient pas dans le meilleur état car j'avais beaucoup attaqué dans les deux précédentes. On a fait le maximum."

"Dur à avaler"

Il est monté sur le toit de sa voiture pour saluer les spectateurs et savourer la victoire. Avant le rallye, il avait déclaré qu'il n'appréciait pas particulièrement les conditions de course en Argentine, mais il a su s'adapter aux pièges du tracé.

Meilleur temps de 7 spéciales sur 18 et en tête de l'ES2 à l'ES17, Evans était abattu. "Je suis écœuré de perdre avec un écart si faible", a déclaré le Gallois. "C'est dur à avaler, mais nous reviendrons plus forts. J'ai fait une petite faute, j'ai heurté le pont, c'est probablement ce qui a fait la différence. Je devrai en tirer des leçons."

Pour Neuville, en retard de 11"5 sur Evans samedi soir, l'opération remontée a débuté sur la spéciale El Condor. Cette étape mythique de la 5e manche du Mondial, qui peut réserver des conditions climatiques adverses, entre brouillard, pluie et neige. Dans l'ES16, il a donc repris 2"5 à Evans sur un tracé de 16 km.

Dans l'ES17 (22 km), il a encore survolé les débats, prenant 8"4 secondes à l'espoir britannique. Au départ de la power stage, la 18e et dernière spéciale, Neuville avait encore 0"6 de retard. Il s'est finalement imposé avec une infime avance de 0"7.

Ford M-Sport en tête du Mondial Constructeurs

Au classement du championnat, avec 102 points en cinq courses, Ogier dispose d'une avance de 16 points sur le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota WRT), 5e en Argentine et vainqueur en Suède, et 18 sur Thierry Neuville. Cette saison, le Gapençais est toujours placé - victoire au Monte-Carlo, 3e en Suède, 2e au Mexique et en France, 4e en Argentine - mais il aura fort à faire pour conserver son titre.

Avec sa 2e place et les 4 points de la power stage, Evans double son capital points s'installe à la 6e place du classement, derrière Tänak et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai MST). Si elle rate in extremis la première marche du podium, l'écurie M-Sport place trois voitures aux quatre premières positions (Evans 2e, Tanak 3e, Ogier 4e) et consolide sa première place au championnat du monde des constructeurs.

Après les victoires d'Ogier (Monte-Carlo), de Latvala (Suède), de Meeke (Mexique) et de Neuville (France, Argentine), le championnat WRC 2017 demeure des plus ouverts. Les quatre constructeurs en lice ont déjà gagné cette saison et au moins autant de pilotes peuvent prétendre au titre.