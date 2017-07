Dure journée pour Ogier, Lappi décolle

Sébastien Ogier a vécu un cauchemar vendredi sur la première journée du rallye de Finlande. Le quadruple champion du monde est sorti de route dès l'ES4, endommageant trop sa Ford Fiesta M-Sport pour pouvoir continuer. Ogier et son copilote Julien Ingrassia reviendront samedi ou dimanche en Rallye 2, selon l'état de ce dernier, sonné après l'accident, afin de grappiller des points dans la power stage dimanche et de contenir les assauts de Thierry Neuville, 2e à onze points au Championnat du monde.

"C'est dommage de gâcher des opportunités alors qu'on était plus vite que Thierry ce week-end et qu'on pouvait prendre des points", a réagi Ogier en fin d'après-midi. "A priori, on va perdre des points mais pas ceux d'une victoire, donc il va falloir continuer à se battre dans la power stage. C'est tout ce qu'on peut espérer maintenant."

En effet, le Belge, qui doit terminer dans les quatre premiers en Finlande ou se montrer dans la power stage pour espérer prendre la tête au général, n'était que huitième vendredi soir, à 58 sec de Lappi. "J'ai fait de mon mieux avec la voiture", a réagi le pilote Hyundai. "Après le problème d'Ogier, nous savions que nous avions hérité d'une opportunité de réduire encore l'écart au Championnat, mais pour l'instant, nous n'avons pas fait autant de progrès que nous l'aurions voulu." Celui-ci vise toutefois toujours un top 5.

L'ES4 n'a pas non plus épargné le coéquipier estonien d'Ogier, Ott Tänak, qui a perdu la tête du rallye après avoir heurté une pierre et endommagé une de ses jantes, et le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai), qui devrait lui aussi repartir en Rallye 2.

"Finlandais volants"

La journée a par contre réussi aux "Flying Finns" (les "Finlandais volants"), avec un podium provisoire occupé par trois duos 100% locaux: Esapekka Lappi et Janne Ferm (Toyota), Jari-Matti Latvala et Miikka Anttila (Toyota), et enfin Teemu Suninen et Mikko Markkula (M-Sport/Ford). Pas si surprenant quand on sait que 54 des 66 éditions du Rallye de Finlande ont été remportées par des Finlandais! Bien connaître ces routes ultra-rapides où la moindre erreur peut-être fatale est un avantage certain. Ça n'est pas chez Toyota qu'on dira le contraire!

Les Yaris sont fabriquées à 10 kilomètres du parc d'assistance de Jyväskylä (centre), comme le rappellent d'immenses affiches placardées partout sur le site et les hourras du public. L'équipe ne manque donc pas d'expérience sur ce terrain, rappelle le patron Tommi Mäkinen, quadruple champion du monde des rallyes, quadruple vainqueur de l'épreuve et natif de Jyväskylä.

Lappi, 26 ans, champion du monde WRC2 l'an dernier, mène un rallye pour la première fois dans la catégorie reine, après avoir signé huit temps scratch. "Je suis très surpris. Depuis que je suis petit garçon, j'assiste aux spéciales dans la forêt et je rêve de conduire ces voitures ici. Maintenant, je le fais et en plus je mène! Je pensais pouvoir être sur le podium à la fin, mais je n'ai jamais pensé pouvoir mener si tôt dans le rallye!"

En cas de victoire, Latvala, troisième au Championnat du monde à 48 points d'Ogier, égalerait Mäkinen au nombre de succès dans leur rallye national. Deux boucles de quatre spéciales sont au programme samedi, avec pour point d'orgue deux passages dans la mythique Ouninpohja et ses sensations très fortes pour des pilotes qui en ont pourtant vu d'autres.