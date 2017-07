Latvala (Toyota) en tête à la mi-journée

L'expérimenté pilote de 32 ans, triple vainqueur de l'épreuve, a repris le commandement à l'issue de la quinzième spéciale pour creuser ensuite l'écart. A l'issue de l'ES17, il disposait respectivement de 7''80 et 57''80 d'avance sur ses coéquipiers et compatriotes Esapekka Lappi, précédent leader, et Juho Hänninen.

Décidément malchanceux, le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai) a, comme la veille, été contraint de s'arrêter pour la journée après avoir endommagé une suspension en heurtant une pierre dans l'ES15. Les concurrents doivent parcourir la même boucle de quatre spéciales dans l'après-midi.