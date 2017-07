WRC : Son copilote Julien Ingrassia sonné, Sébastien Ogier (Ford M-Sport) ne roulera pas ce samedi

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ne rouleront pas ce samedi. Le Français, arrêté après un accident dans la quatrième spéciale du rallye de Finlande vendredi, ne reprendra pas la course samedi pour permettre à son copilote Julien Ingrassia, encore sonné, de se remettre, a annoncé son écurie M-Sport. "En accord avec les organisateurs, nous avons retiré Sébastien de la course pour donner à Julien plus de temps pour se remettre. Si tout va bien, ils seront de retour demain (dimanche)", a tweeté l'équipe.

La power stage comme dernier objectif

Ce serait en Rallye 2, afin de disputer les points de la power stage. Lui et son copilote ont été conduits à l'hôpital vendredi pour des examens médicaux qui n'ont rien révélé de "grave", avait fait savoir Ogier. Deux boucles de quatre spéciales sont au programme samedi, avec pour point d'orgue deux passages dans la mythique Ouninpohja.

Neuville n'en profite pas

Pour la première fois de sa carrière dans la catégorie reine, le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), 26 ans, était en tête à l'issue de la première journée vendredi soir. Il devançait ses compatriotes Jari-Matti Latvala (Toyota) et Teemu Suninen (Ford M-Sport) de respectivement 4"410 et 19". Huitième à 58", le Belge Thierry Neuville (Hyundai), dauphin d'Ogier à onze points au Championnat du monde, ne profitait pas du retrait de son rival.