Björk veut répéter sa victoire en WTCC en Chine

Thed Björk s'est donné pour objectif de s'imposer lors de la FIA WTCC Race of China pour la deuxième année consécutive alors que le championnat aborde sa longue pause estivale.

Björk a décroché son sixième podium de la saison lors de la WTCC Race of Argentina le mois dernier, et compte 12 points de retard sur Tiago Monteiro.



La Chine est la prochaine étape au calendrier du World Touring Car Championship, alors que le tout nouveau Ningbo International Speedpark accueillera la bataille ultra ouverte pour le titre du 13 au 15 octobre.



"Mon ambition pour la prochaine course en Chine est de répéter ma victoire de l'an passé et de gagner une place au classement du championnat",commente Björk, qui a remporté sa première victoire en WTCC sur le Shanghai International Circuit en septembre dernier.