Chilton encore plus déterminé en WTCC

Tom Chilton sera plus déterminé que jamais à gagner quand le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme reprendra, en Chine, après la pause estivale.

Le pilote du Sébastien Loeb Racing semblait parti pour signer une seconde victoire en autant de saisons dans la WTCC Race of Argentina, mais une pénalité lors de la Course d'Ouverture, pour un contact avec Yann Ehrlacher, l'a relégué à la quatrième place.



Bien qu'il ait quitté l'Amérique du Sud ex æquo en tête du WTCC Trophy réservé aux privés, les points ainsi perdus sur le Circuito Termas de Río Hondo l'ont renvoyé à 53 unités du leader au classement général, Tiago Monteiro, avant la première WTCC Race of China organisée sur le tout nouveau Ningbo International Speedpark, du 13 au 15 octobre.



“Je suis très frustré car je voulais gagner encore une fois [en Argentine]”, dit-il.“Yann a trop ralenti à la corde, et je n'avais nulle part où aller. Je ne suis pas sorti intentionnellement de ma ligne pour le pousser en dehors de la piste, ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas un mauvais geste.”



Chilton est en bonne position aussi concernant les succès en Chine. Il a triomphé en 2013 sur le Shanghai International Raceway et a été également victorieux lors de l'unique visite sur le Goldenport Park Circuit de Pékin, la saison suivante.