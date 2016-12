Chilton impliqué en WTCC, prêt à écrire l’histoire

Tom Chilton a pour objectif de marquer l'Histoire en devenant le premier pilote à partir en quête simultanée des titres et World et British Touring Car Championship.

Chilton a été recruté pour mener l'an prochain la charge de l'écurie officielle Vauxhall en BTCC, mais souhaite poursuivre pour la sixième année de suite son aventure en FIA WTCC.



Le Britannique de 31 ans s'est d'ores et déjà imposé à quatre reprises en WTCC et souhaite enrichir son compteur, en 2017, afin de succéder à José María López dans le costume de Champion du Monde des Voitures de Tourisme.



"M'engager avec Vauxhall en BTCC ne signifie pas la fin de mon programme en WTCC, soutient Chilton.Je suis toujours en quête de partenaires car je pense avoir de sérieuses chances de me battre pour le titre l'année prochaine et il n'y a pas de clash de date. Rien n'est simplement signé pour le moment."



Chilton a vécu une belle saison 2016 en WTCC, s'imposant à l'issue de la Course d'ouverture en Argentine, décrochant le TAG Heuer Best Lap Trophy sur la Nürburgring Nordschleife, et se mêlant à la lutte pour le titre WTCC Trophy face à son équipier du Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani, qui a finalement eu le dernier mot.



Il s'est ainsi classé en 8e position au championnat, et figure désormais parmi les favoris d'une campagne 2017 du WTCC promettant d'être la plus disputée de la dernière décennie.