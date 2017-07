Coronel en confiance à l’heure de la trêve du WTCC

Tom Coronel entre dans la trêve estivale du FIA World Touring Car Championship avec un état d'esprit confiant, après avoir remis sa saison sur des bons rails en Argentine.

Coronel est arrivé en Amérique du Sud après avoir connu une manche portugaise du WTCC compliquée. Un accident lors des essais libres avait mis fin à son week-end, avant de requérir un effort héroïque de son équipe pour reconstruire la Chevrolet Cruze du ROAL Motorsport à temps afin de l'envoyer en Argentine.



Après n'avoir marqué aucun point au Portugal, Coronel a terminé à deux reprises dans le top 10 sur le Circuit Termas de Río Hondo. Exactement ce dont le Néerlandais avait besoin.



"Avant tout, respect aux mécaniciens de ROAL Motorsport et Campos Racing", a déclaré Coronel. "Après le crash au Portugal, il ne restait pas grand-chose de la Chevrolet et, dans le peu de temps qui était disponible, ils ont fait une excellente voiture de course. Bien sûr, il y avait des ajustements à faire pour que la voiture me convienne. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Lors de la première séance, nous avons eu une fuite d'huile et dans la séance suivante il y avait une vibration étrange dans la voiture. Je ne pouvais pas freiner aussi tard que je le fais habituellement. Des changements ont été apportés à la suspension, mais nous n'avons pas pu mettre ça totalement en ordre."



"Lors de la Course d'Ouverture, je me suis battu avec [Ryo] Michigami et [John] Filippi, mais pour le reste, c'était constant. Au départ de la Course Principale, j'étais un peu plus agressif devant Filippi. En course, j'ai eu quelques contacts avec [Rob] Huff, mais sinon, il n'y a pas eu de problème."



"Je suis ravi que la voiture ait si bien fonctionné après l'accident. Cela me met en confiance pour les courses à venir après la trêve estivale, et ça commencera par une épreuve sur un nouveau circuit en Chine. C'est agréable et aussi enthousiasmant."